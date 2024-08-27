砸1314億收購新光金　揭辜仲諒國際級盤算

▲辜仲諒重返中信金董事會後，就重磅出擊公開收購新光金。



圖文／鏡週刊

重返金融圈還不滿100天的中信金董事辜仲諒，一出手就撼動金融圈。上週五（23日），中信金在台新金、新光金已通過合併案後，仍啟動非合意併購，宣布以現金加換股方式，收購新光金過半股權，「辜董力拚讓中信金成為金控龍頭，代表台灣打國際盃，擠身國際一流金融機構。」親近辜仲諒人士透露。隨著中信金啟動非合意併購，不僅志在併購新光金，未來甚至有機會再下一城拿下台新金，國內金融業版圖也將重新大洗牌。

上週四（22日），花了超過23年進行的台新金、新光金合併案，終於達成共識，最後以1股台新金換0.6022股新光金、每股約11.32元通過，並取名為台新新光金，「現在離登頂更近一步，合併後更有力量共創新局。」新光吳家老三、台新金董座吳東亮率領台新金、新光金經營團隊難掩笑意宣布。

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但未料隔天竟殺出程咬金，讓吳東亮笑不出來，原來中信金召開臨時董事會，中信金總經理高麗雪宣布，將豪砸1,314億元，以現金4.09元再加上1股中信金換0.3132股新光金，總計每股14.55元，在市場公開收購新光金51％持股，拿出真金白銀直球對決台新金，消息一出，震撼金融圈。

中信金是國內第3大民營金控，今年前7個月大賺逾480億元，攤開中信金財報，中信金總資產約8.38兆元，市值近6,500億元，若順利合併新光金，總資產將一舉逼近13.5兆元，直接超車金控龍頭國泰金。

一齣螳螂捕蟬、黃雀在後的金融大戲正式登場，而且不僅攸關新光金最後花落誰家，最後還可能演變成中信金一舉吃下台新新光金的結局，成為國內最大的金融合併案。

本刊調查，百年鹿港辜家第4代、中信金董事辜仲諒，今年5月重返中信金董事會，這是他睽違17年首度重返金融圈，「大少（辜仲諒）回歸中信金董事會後，首要目標就是壯大中信金，力拚讓中信金成為金控龍頭，能代表台灣打國際盃，擠身國際一流金融機構。」親近辜仲諒人士透露。



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