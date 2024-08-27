「新新併」不同調　吳家兄弟都找上辜仲諒內幕

▲台新金、新光金上週也通過合意併購，10月將舉行股東會。



圖文／鏡週刊

今年5月底，本刊率先揭露中信金有意合併新光金。其實，早在4年前，新光金改選董事時，吳東進就曾找上中信金洽談合併意向，當時，吳東進希望能持續當家，中信金因而選擇先擱置。

「5月，新光吳家老大、新光金創辦人吳東進第2次向中信金轉達，有意推動兩家合併，後來，雙方團隊碰面談合作，吳東進除抱怨二弟、台新金董座吳東亮對新壽增資案以拖待變，眼見新壽RBC已連續2期不到200％，還被金管會開罰，仍不積極處理。」知情人士指出。

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「吳東進還抱怨，吳東亮去年在外收委託書，拿下新光金經營權，他事前卻懵然不知，直到去年4月媒體報導，他才赫然發現此事；但讓吳東進鐵心找中信金的關鍵卻是，去年股東會後，吳東亮將吳東進家族成員踢出經營團隊，踩到吳東進底線。」知情人士透露。

「根據了解，吳東進當場和中信金代表說，併購條件由中信金決定，因為他相信，中信金大股東辜家會照顧吳東進家人。」知情人士說。

為何吳東進相信辜家會照顧吳東進家人？辜家親友解釋：「吳東進的獨子、新光保全董事長Richard（吳昕東）在疫情期間，和中信金董座顏文隆的姪女、辜仲諒的表妹Vicky（顏瑋儀）在加拿大登記完婚，Vicky在外商從事精算分析超過10年，相當嫻熟保險業，未來中信金、新光金合併後，雙方取得默契，未來新光人壽可望將交由Richard和Vicky負責掌管。」

由於辜家和吳家有兩代交情，又與吳東進有姻親關係，中信金大股東辜仲諒便將合併案交由專業經理人評估，雙方代表5月下旬會面後，該案轉由中信金內部團隊評估，「回鍋中信金擔任副董事長的吳一揆擅長併購，該案因此交由他主導、評估。」中信金內部指出。辜仲諒也在內部會議上表明態度，「只要團隊評估OK，董事會OK，我就幹。」

至此，等於中信金和台新金正式交鋒，在這之前，辜仲諒曾和吳東亮打過招呼，「他透過人傳訊息給吳東亮，中信金將出價推動合併新光金，請吳東亮評估是否仍要推動台新金和新光金合併案；若台新金持續推動和新光金合併案，中信金可能會從二合一變成三合一併購案。但吳東亮卻回吳家的事情不要辜家管。」知情人士指出。

吳東亮在合併記者會上，被媒體問到是否有和中信金、辜仲諒溝通時，他苦笑說：「我們和辜家有兩代交情，曾和中信金大股東辜仲諒接觸，希望大家能和平共處，但很遺憾，我能力有限，沒有說服對方。」



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