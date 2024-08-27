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7月初離職領最多錢！他揭「台積電下山指南」　踏出公司必做1事

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台積電薪資優渥，不過工時長、壓力大，加上輪班文化，讓不少新鮮人卻步，一名網友就分享台積電的離職指南，首先先跟副理提離職，之後部經理會約談挽留，想談內部轉職的人可以趁這個機會，若心意已決要離開，離職日選在星期一最優，而最好的離職時間則是7月初，能領到完整的分紅獎金。

有網友在Dcard發文，「台積離職指南」，有鑑於需要下山的越來越多，於是分享離職指南，陪副理和部經理上演離職挽留戲碼，想要內轉的人可以在此時開口，若心意已決要離開，就可以開始計算離職前的薪水分紅最大化。

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離職前要把假請好請滿，他指出，非住院病假>特休>彈休，非住院病假一年15天全薪，15天半薪，平時他都不敢請，因為會影響分紅考績。另外，大家在意的分紅最大化，由於台積電分紅是一年按4季各領一次，因此離職的月份很重要。

他指出，7月初離職是最好的時機，接下來依序為8月底、1月初、2月底，離職日選在周一最好，「偉大勞基法六日也有算薪水」。最後，他提醒，離職系統請按完之後跟副理討論交接事宜，或自己主動寄信給副理當作紀錄，以防被陰沒有預告。

貼文曝光，超過2千名網友收藏貼文，「先收藏感恩，上山5個月快到極限了」、「好爽，離職的人最大」、「推一個，這我體驗過了，離職前瘋狗式請假真的爽」、「快受不了了，撐了3年的飄過」、「應該置頂，讓大家無痛離職」、「先收藏了感謝，之後應該用得到」、「這對我們太有幫助了」、「收藏數是愛心的三倍多」。

關鍵字： 台積電離職指南新鮮人薪資工時

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