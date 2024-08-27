台驊看「SCFI不跌破2000點」航商獲利無虞　美東罷工仍是變數

▲台驊董事長顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

海運市場價格持續震盪，台驊投控（2636）董事長顏益財認為，SCFI運價指數只要維持在2000點之上，航商就有獲利的空間；美東罷工問題仍是需要持續關注的變數，尤其剛好遇到美國總統大選，市場也格外關注。

顏益財表示，美國東岸碼頭工人罷工問題，薪水漲不漲不是太大問題，因為航商近幾年運價維持在高檔，可負擔碼頭工人薪資；不過，美東碼頭工人的訴求之一是禁止碼頭自動化，這會比較難取得共識，因為卸貨港作業時間拉長、要負擔的成本比較高。

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顏益財指出，以目前的狀況來看，近期加拿大鐵路罷工透過主管機關申請仲裁，有效終止罷工；但美國適逢選舉年，可以採取的措施有限，若是美東真的展開罷工，評估2周的罷工需要2-3個月才能恢復正常，且罷工也會對大選引起衝擊，因此目前看起來不論是民主黨還是共和黨，都不會輕易得罪工會。

此外，顏益財也提到，最新一期的上海航交所運價指數（SCFI）轉跌，下跌183.73點或5.6％至3097.63點，主要是因為前一期的報價有瑕疵，無法反映實際運價所致，但若是運價指數能夠維持、不跌破2000點，航商都還是可以有獲利，現在運價即使隨便走，航商都還是照樣賺錢。