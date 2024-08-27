聯邦快遞設立首個歐洲生命科學中心　全球醫療保健專用冷藏

▲聯邦快遞在荷蘭費爾德霍芬設立首個歐洲生命科學中心，以專用冷藏設施連接全球醫療保健產業。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞宣布在荷蘭費爾德霍芬啟用了其首個歐洲生命科學中心，該先進的冷藏設施是聯邦快遞生命科學中心全球網絡的一部份，可以接收、儲存、配套和分揀/包裝/遞送醫療保健產品。

憑藉該中心，聯邦快遞能夠為對溫度控制要求高的醫療儲存和運輸提供端到端的供應鏈解決方案，使製藥、臨床和生物科技行業能夠為患者遞送醫療服務。而該費爾德霍芬生命科學中心也已獲得藥品實施優良運銷規範(GDP)許可。

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費爾德霍芬生命科學中心(LSC)是聯邦快遞繼在美國孟菲斯、印度孟買、新加坡、韓國首爾和日本東京之後設立的第六個生命科學中心。該中心地理位置優越，位於創新和科技產業的核心地帶，與歐洲製藥、生物科技和生命科學行業等大型企業相鄰。

聯邦快遞比荷盧地面操作副總裁Marius Penninks表示：「我們非常高興地宣佈聯邦快遞歐洲首家生命科學中心在荷蘭正式啟用。隨著全球不斷增長的醫療保健需求，擁有一個強大的物流解決方案對於安全、即時、高效地遞送藥品、臨床試驗品和生物製品至關重要。這個新的生命科學中心使我們成為醫療運輸供應鏈中的重要一環，更便利地為患者提供即時的醫療服務。」

該中心的倉庫佔地一千平方公尺，設有四個溫控室和冷凍室，溫度範圍為-80°C至+25°C。此外，倉庫全天候監控，每個溫度區域均有獨立的警報系統。除了冷藏設施，該中心還包括特殊包裝、主動監控解決方案，以及標籤和逆向物流等增值服務。

根據Grandview Research的數據，由於對非專利藥物和品牌藥品需求不斷提升，醫療保健物流市場的價值約為670億至900億美元。這也增加了業者對倉儲設施的需求，以保持產品功效並確保可以高效配送至分銷商和零售商。

費爾德霍芬生命科學中心的啟用奠定了聯邦快遞端到端服務的一個重要里程碑。聯邦快遞目前在歐洲擁有高品質的溫控技術，並正在拓展該地區製藥和臨床行業此一快速增長的垂直市場。

費爾德霍芬除了處於歐洲和聯邦快遞網絡的有利位置外，還位於著名的愛因霍溫智慧港地區。該地區通過「貝多芬計畫」獲得了25億歐元的政府投資，用於發展科技產業，包括在基礎設施、住房和教育方面的投資。這些投資預計將促進創新技術和生物技術科學領域初創企業的發展。