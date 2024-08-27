台灣PS5玩不到《黑神話：悟空》遭疑有政治因素　數發部再駁卡關

▲《黑神話：悟空》受熱烈討論，上線沒多久就賣破千萬套。（圖／翻攝自《黑神話：悟空》官網）

記者楊絡懸／台北報導

中國大陸首款3A級（高成本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》受熱烈討論，上線沒多久就賣破千萬套，但許多台灣PS5玩家卻無法直接購買，質疑是「政治因素」，對此，數位發展部27日再強調，至今仍未收到在台代理商的相關文件，並沒有故意卡關。

《黑神話：悟空》一上市轟動全球，3天締造多項狂績賣出千萬套銷售量，不過，這款遊戲並未推出實體版光碟，僅能在Steam、Epic Games Store（Epic遊戲商城）、PlayStation Network（PSN）等平台購買數位版，但台灣PS5玩家發現其他國家都有上架PS5數位版，唯獨台灣PSN買不到，質疑有「政治因素」。

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對此，數發部數位產業署副署長林俊秀表示，過往多款中國開發商的遊戲都在台灣上市，依據《兩岸人民關係條例》，進入台灣市場都要經過代理商申請，須繳交代理合約及資安檢測報告，但迄今為止，數發部仍未收到負責該遊戲的台灣代理商繳交申請文件。

▲數位發展部對外說明相關政策施政進度與成果。（圖／數位發展部提供）

林俊秀強調，到目前為止，已辦理通過242款的中國遊戲，但此次《黑神話：悟空》只見台灣代理商「泰坦育樂」7月31日登錄遊戲資訊，截至目前卻都尚未繳交相關資料，所以仍是審查中，而不是沒有通過，數發部此次也沒有故意卡關。

另一方面，遊戲社群也在討論「為什麼台灣做不出3A大作」，數位發展部身為遊戲產業的主管機關，有哪些相關規劃呢？林俊秀表示，近年來，數發部積極扶植台灣遊戲新創，這些新創製作的獨立遊戲都是台灣原創並包含台灣文化，當中也有全球視野的新創。

「數發部已經輔助了40家獨立遊戲的廠商，包括較為知名的遊戲開發商赤燭《返校》、《九日》等。」除了輔導補助等研發基金外，林俊秀說，數發部也對遊戲行銷相當重視，像是在資訊月、台北國際電玩展規劃獨立遊戲專區，「數發部的起心動念就是，要讓台灣人玩台灣人的遊戲。」