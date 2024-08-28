機器人3檔飆漲停！東台打入艾司摩爾再噴一根　還有3檔寫新天價

▲機器人概念股成為近期盤面焦點。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）最新財報即將出爐，在AI伺服器出貨驚喜有限、觀望氣氛濃厚情況下，市場注意力轉移至機器人概念股，成為近期盤面焦點。機器人股28日仍延續吸金動能，東台（4526）、高鋒（4510）、喬福（1540）亮出漲停燈，另外還有3檔機器人股價再寫歷史新高。

觀察機器人股28日早盤走勢，東台、高鋒繼前一天亮燈漲停後，開盤不到10分鐘再鎖在漲停，東台鎖在35.1元，高鋒則鎖在53.2元，扮演吸金指標；值得注意的是，東台傳出與半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）建立合作供應關係，市場看好半導體設備業績占比提升。

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在機器人題材激勵，全球傳動（4540）以48.45元開高，最高漲到51.1元，漲幅達7.5%；台灣精銳（4583）以470元開高，一度漲到486元達歷史股價新高，漲幅6.2%；直得（1597）以105元開出，來到108.5元，漲幅達5.8%。

另外，均豪（5443）、志聖（2467）股價也續創歷史新高。均豪以151.5元開出，最高來到155元，漲幅5.4%；志聖以251.5元開出，最高至258元，漲幅3.6%，皆受投資人關注。

事實上，機器人概念股日前在機器人與智慧自動化展前就出現一波漲勢，主要是因為市場預期機器人發展將激勵千億美元商機，中長期發展前景不變，使得相關個股出現明顯漲勢。儘管展會已經結束，但輝達即將公布最新財報及營運展望，也讓機器人概念股回神，前一天甚至出現11檔收盤漲停。