《黑神話：悟空》帶動電腦升級　外資調升微星目標價至235元

▲外資法人看好電競筆電大廠微星（MSI）後續發展。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

中國大陸首款3A級（高成本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》轟動全球，帶動電腦品牌及顯示卡周邊商品的銷售。美系外資報告指出，看好微星（2377）將因此受惠，主要是微星70%銷售額來自遊戲相關產品，將把握此次機會達到獲利成長，因此重申「買進」評等，並將目標價由215元調高至235元。

《黑神話：悟空》上市後短短3天時間，銷售量就突破1,000萬套，締造多項狂績。根據Gamalytic數據，《黑神話：悟空》目前已售出1,400萬套，並成為Steam平台上最受歡迎的遊戲，光是單一平台最多在線人數就達200萬人，銷售數字持續飆升中，預測最終銷量可望達2,000萬套。

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▲《黑神話：悟空》使用3D環景及光追技術，且遊戲畫面均為4K畫質。（圖／翻攝自《黑神話：悟空》官網）

美系外資認為，這款遊戲使用3D環景及光追技術，且遊戲畫面均為4K畫質，為了確保最佳的遊戲體驗，遊戲官方也建議使用的電腦至少要配備輝達（NVIDIA）RTX 4060或RTX 4080 super系列以上的顯示卡，將會推動多數玩家更換顯示卡、或甚至升級電腦規格。

這款3A遊戲的熱銷，對於微星而言是受益良多。微星約有70%營收與遊戲產品相關，包括主機板、顯示卡及筆電和電腦，在多元產品的布局下，將有機會因《黑神話：悟空》遊戲的熱銷而正面獲得效益，因此，美系外資預期微星第三季營收將季增13%，毛利率上升至14.4%，營業利益率升至6.2%。

不過，美系外資也下修微星今年每股淨利（EPS）預估，降幅6%，來到12.4元；同時上修明後年的EPS預估，明年EPS將成長2%至15.7元，後年EPS上升3%至17.4元，主要是預期明年將有輝達RTX 50系列GPU新產品週期所推估的利潤假設。整體來說，美系外資重申微星「買進」評等，目標價調高至235元。