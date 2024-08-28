長榮航全新三麗鷗彩繪機亮相！　今首航芝加哥

▲長榮航空第4架三麗鷗彩繪機。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航空（2618）再度攜手三麗鷗推出3架全新的Hello Kitty彩繪機，首架「閨蜜機」於今（28）日正式亮相飛往芝加哥，機身外觀由波音777-300ER塗裝而成，首航班機載客率接近滿載；另外2架將會在年底之前陸續登場，屆時將有6架彩繪機同時上線。

長榮航空總經理孫嘉明表示，與三麗鷗於2005年首度合作推出第一代的彩繪機，在市場上引發熱烈討論，接下來分別在2011及2017年推出第二代和第三代的彩繪機都大受歡迎，並獲得美國Travel Weekly的旅遊界大賞以及美國專業旅遊雜誌Global Traveler卓越原創服務大獎的榮耀，肯定長榮航空獨具巧思的創新服務。

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孫嘉明指出，今年長榮航空與三麗鷗再度攜手，推出更吸睛、更夢幻的第四代彩繪機，今天首航的是由波音777-300ER塗裝而成的「閨蜜機」，機身上有Hello Kitty、酷洛米和美樂蒂，此次的設計理念是希望廣泛定義閨蜜的親密情誼，邀請旅客與家人及親朋好友搭乘長榮航空遊遍全世界，全新彩繪機不斷的推陳出新，希望為旅客創造更多的歡樂與回憶。

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者廖婕妤攝）

長榮航空Hello Kitty彩繪機航線，除了現行的「郊遊機」、「派對機」和「夢想機」，還有今日首航的「閨蜜機」，再加上年底即將登場2架全新的彩繪機，屆時將有6架彩繪機同時上線，「閨蜜機」派飛芝加哥，「郊遊機」飛航克拉克、「派對機」及「夢想機」交替飛航峇里島和宿霧，而上述航線，不論是否由彩繪機飛航，每日皆提供三麗鷗主題式服務，機艙內除了繽紛浪漫的頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，還有兒童餐搭配可愛餐盒，為旅程增添最美好的印記。