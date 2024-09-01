最低工資連9漲　勞資估4％可接受、月薪上看28570元

▲勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部將在9／4召開最低工資審議會，由於過去8年基本工資是連年調漲，現行每月基本工資為27,470元、時薪183元，外界也一致認為此次仍會調漲，並預估漲幅約4％左右，以此推估月薪可望達28,570元、時薪約190元。

勞動部長何佩珊表示，最低工資調升是預定方向，期待能夠給勞工更多照顧，但實際調幅仍要由審議會決議；商總理事長許舒博也直言，調漲是既定的政策，漲幅3％-4％之間是比較能夠接受的範圍；全國產業總工會理事長戴國榮則認為，以CPI、經濟成長率來看，至少要調漲4％才合適。

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學者表示，過去8年前總統蔡英文任內，基本工資每年都調漲，月薪由20,008元漲至27,470元，成長7462元或37.3％；時薪從120元漲至183元，增加63元或52.5％。以此推算，等於基本工資月薪平均每年調漲4.66％、時薪平均每年成長5.83％，若本次按照此調幅，月薪將達28750元、時薪則為194元，並非不可行，勞方應可接受，但恐將會引起資方反彈，且由於時薪調幅大於月薪，讓許多人寧願打2份工也不願找正職，進一步造成缺工問題。

▲近8年薪資調整幅度。（圖／記者曾筠淇製）



商總理事長許舒博就多次強調，與其調高基本工資，不如先解決產業缺工問題，基本上很多企業起薪都遠高於最低工資，調漲最低工資只是幫外籍勞工加薪，對於本國勞工沒有太大幫助，建議勞動部應公布相關數據，讓外界了解調整最低工資有多少本勞受惠；另最遲10月前，商總也將與勞動部召開全國缺工會議，面對面溝通缺工問題。