貿協攜無人機業者國際行銷　待突破關鍵組件我國就能擁領先地位

▲左起台灣希望創新執行長李志清博士、董事長黃麗如、貿協董事長黃志芳、雷虎科技技術長楊富森。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣的無人機產業正迎來前所未有的發展機遇，賴清德總統就職演說中強調，「要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心」，政府政策支持加上強大的資通訊產業和創新能力，為台灣無人機拓展國際市場提供絕佳契機，貿協特別於本年度AIoT Taiwan展攜手嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，設置「Drone Taiwan Pavilion壯台灣無人機專區」，吸引國內指標性無人機廠商參加。

隨著全球對無人機的需求日益提升以及美國和歐盟等國對無人機供應鏈提出非紅(非中國)供應鏈的要求，這次展出如雷虎科技、中光電智能機器人、智飛科技、其昜科技、台灣希望創新等，共25家無人機廠商參展，大秀「壯台灣」研發新實力，展區內設置的無人機試飛區，將現場展示台灣無人機的最新技術，讓參觀者親身體驗無人機的性能與應用。同時，在AIoT Forum中也將設立無人機主題場次，促進國內外業者之間的交流與合作。

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雷虎科技技術長楊福森指出，台灣是能降低成本的地區，資通訊特別發達，現在就待有相關企業能投注無人機關鍵零組件，例如體積特別小的雲台攝影，我國無人機產業就能擁有領先地位，而無人機運用從消費、商用到軍用，消費部分台灣競爭不過大陸，我國利基在商用與軍用，而這兩項已能倂用。

貿協為協助無人機業者行銷國際，將在2025年台北國際航太暨國防工業展期間，同期同地新增辦理台灣國際無人機暨無人載具展(簡稱無人機展)，預計徵集70家業者並使用200個攤位。

該展將由貿協主辦，亞洲無人機AI創新應用研發中心協辦，期待透過無人機展，實現賴總統「讓臺灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心」之願景。在明年的無人機展當中，將展出用於陸海空各場域的無人載具，以及操作系統、遙測與相關AI應用軟體等，還有無人機及載具所需之關鍵零組件。展覽期間也舉辦多元的周邊活動，如產業論壇、新品發表會、行動採購洽談會、KOL達人講堂、主題導覽及無人系統動態展示等。相信在台灣資通訊及AI產業優勢的加成之下，無人機產業未來發展必定後勢可期，也將成為國內外關注焦點。

除辦理新展外，貿協在今年的歐洲台灣形象展、印度台灣形象展，以及2022年的美國台灣形象展，已成功為台灣無人機企業牽線，2025年將繼續運用形象展平台，預計帶領無人機業者於馬來西亞、印度、美國及菲律賓等國舉辦臺灣形象館，同時評估籌組國家隊前往德國國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展Xponential Europe、美國國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展Xponential或日本Japan drone等國際展會籌辦台灣館，提升台灣無人機在國際上的影響力。

另貿協受經濟部委託辦理台灣精品獎，協助無人機企業參加台灣精品相關推廣活動，包括泰國、越南台灣形象展台灣精品館、數位台灣精品館，也透過彭博社國際媒體廣宣，打造台灣無人機產業形象，更持續與國外無人機產業公協會接洽，如2023年邀請美國國際無人系統協會理事長於航太展期間來臺交流，今年度AIoT Taiwan展也正洽邀以色列無人機協會(Israel Drone Organization)理事長赴台觀展並擔任論壇講師，增加台灣無人機全球能見度。外貿協會將繼續發揮橋樑作用，協助臺灣無人機業者拓展國際市場，推動產業升級，為臺灣經濟注入新動能。

Drone Taiwan 無人機專區將於10月23日至25日於南港展覽館1館1樓J區於「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」中展出，該展將同期與適逢50週年的「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」共同舉辦一系列慶祝活動，歡迎國內外業者共襄盛舉，更多展覽訊息請至: https://www.taitronics.tw/zh-tw/index.html.查詢。