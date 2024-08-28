隴華連4天「階梯式漲停」！被盯上提前開獎：7月虧損1400萬元

▲隴華近日股價漲勢猛烈，受投資人關注。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

聚焦衛星網路及無線通訊研發的隴華（2424），近日股價漲勢猛烈，被證交所列入「注意股」，並應要求公布相關財務業務等重大訊息，7月稅後虧損1,400萬元，每股淨損為0.26元。

隴華近日漲勢猛烈，已經連續4個交易日亮出漲停，近2日K線圖猶如階梯式一開盤就直鎖漲停價，8月28日股價已經來到46.8元；如果以8月20日收盤價29.7元計算，累計至今上漲17.1元，漲幅近58%。

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由於隴華最近6個營業日累積收盤價漲幅達37.63%，被證交所盯上成「注意股」，也應要求必須公布相關財務業務等重大訊息。隴華7月稅後虧損1,400萬元，每股淨損為0.26元。

觀察過往業績，隴華7月營收530萬元，月增10%，年增24.9%；累計今年前7個月營收為5,020萬元，年減0.6%。其中，第二季營收0.24億元，稅後淨損0.61億元，單季每股淨損1.08元。

隴華日前表示，今年聚焦在海陸空、CCTV及AIoT等視訊監控領域，並搭配頻寬高效視訊串流應用等軟硬體解決方案，就現有需求訂單能見度來看，力拚穩健成長，今年也將整合多軌道衛星通訊服務，並開發異質網路及無人機商機。

另可注意的是，台灣政府公告核配頻寬供電信事業申請設置同步軌道與非同步軌道衛星固定通信網路使用，隴華也有申請使用。