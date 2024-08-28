ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

隴華連4天「階梯式漲停」！被盯上提前開獎：7月虧損1400萬元

▲隴華近日股價漲勢猛烈，受投資人關注。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

聚焦衛星網路及無線通訊研發的隴華（2424），近日股價漲勢猛烈，被證交所列入「注意股」，並應要求公布相關財務業務等重大訊息，7月稅後虧損1,400萬元，每股淨損為0.26元。

隴華近日漲勢猛烈，已經連續4個交易日亮出漲停，近2日K線圖猶如階梯式一開盤就直鎖漲停價，8月28日股價已經來到46.8元；如果以8月20日收盤價29.7元計算，累計至今上漲17.1元，漲幅近58%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於隴華最近6個營業日累積收盤價漲幅達37.63%，被證交所盯上成「注意股」，也應要求必須公布相關財務業務等重大訊息。隴華7月稅後虧損1,400萬元，每股淨損為0.26元。

觀察過往業績，隴華7月營收530萬元，月增10%，年增24.9%；累計今年前7個月營收為5,020萬元，年減0.6%。其中，第二季營收0.24億元，稅後淨損0.61億元，單季每股淨損1.08元。

隴華日前表示，今年聚焦在海陸空、CCTV及AIoT等視訊監控領域，並搭配頻寬高效視訊串流應用等軟硬體解決方案，就現有需求訂單能見度來看，力拚穩健成長，今年也將整合多軌道衛星通訊服務，並開發異質網路及無人機商機。

另可注意的是，台灣政府公告核配頻寬供電信事業申請設置同步軌道與非同步軌道衛星固定通信網路使用，隴華也有申請使用。

關鍵字： 隴華股市營收漲停台股

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中信金何時看上新光金？　吳一揆曝「吳東進請託顏文隆後才評估」

中信金何時看上新光金？　吳一揆曝「吳東進請託顏文隆後才評估」

新光金（2888）與台新金（2887）合意併購爆出家族內鬨！中信金副董事長吳一揆今（28日）指出，對新光金併購案評估源頭來自於「東進董事長找顏董事長」，全案在於兩人接觸後才經過中信金董事長顏文隆轉介評估。

2024-08-28 15:20
中信金搶新光金秀肌肉　吳一揆「銀行年賺600億資金供給」

中信金搶新光金秀肌肉　吳一揆「銀行年賺600億資金供給」

中信金（2891）出手搶親新光金（2888），市場憂慮壽險業淨值波動、增資需求都會導致整併後經營績效打折扣，中信金副董事長吳一揆則指出，中信金旗下有一間銀行「每年都可以賺進600億」，資金供給能力只會更強。

2024-08-28 16:37
台新金喊「加價」新光金防搶親　中信金吳一揆：歡迎

台新金喊「加價」新光金防搶親　中信金吳一揆：歡迎

新光金（2888）捲「三角戀」的搶親人中信金（2891）今（28日）召開法說會，市場聚焦對手台新金（2887）揚言調升換股比例，中信金副董事長吳一揆喊「歡迎」，並強調中信金整併新光金後具有綜效，「明年現金股利至少有去年水準」。

2024-08-28 15:49
機器人3檔飆漲停！東台打入艾司摩爾再噴一根　還有3檔寫新天價

機器人3檔飆漲停！東台打入艾司摩爾再噴一根　還有3檔寫新天價

輝達（NVIDIA）最新財報即將出爐，在AI伺服器出貨驚喜有限、觀望氣氛濃厚情況下，市場注意力轉移至機器人概念股，成為近期盤面焦點。機器人股28日仍延續吸金動能，東台（4526）、高鋒（4510）、喬福（1540）亮出漲停燈，另外還有3檔機器人股價再寫歷史新高。

2024-08-28 10:48
新光金「三角戀」外資動向　連7砍中信金33萬張

新光金「三角戀」外資動向　連7砍中信金33萬張

金控「三角戀」大戰持續延燒，新光金（2888）今（28日）股價在平盤12.9元附近橫移，「求親者」台新金（2887）、中信金（2891）在法人觀望整併節奏下，兩檔「準新郎」皆走跌，外資對中信金、台新金皆在賣方，其中中信金遭外資連7個交易日重砍逾33萬張，持股比已來到33.19%歷史低水位。

2024-08-28 09:37
輝達周三盤後公布財報　高盛：引起市值近3000億美元震盪

輝達周三盤後公布財報　高盛：引起市值近3000億美元震盪

根據外媒Business Insider報導，NVIDIA週三公佈第二季財報後，市值可能會出現2980億美元的大幅波動。根據高盛週一的一份報告，市值朝任一方向的潛在波動都將相當於這家價值3.17兆美元的晶片製造商的股價震盪9%以上。

2024-08-28 10:16
「黑悟空概念股」續飆！承啟連3天漲停飛高　至今飆漲32.9%

「黑悟空概念股」續飆！承啟連3天漲停飛高　至今飆漲32.9%

受電玩遊戲巨作《黑神話：悟空》熱潮帶動，板卡廠承啟（2425）28日股價再跳空衝上第3根漲停，來到39.4元，成交量破萬張，價量齊揚。承啟這周連續3個交易日衝出漲勢，如果從8月23日收盤價29.65元計算，至今已經飆漲32.9%。

2024-08-28 09:42
日央副總裁放鷹　「通膨若實現、升息是合理措施」

日央副總裁放鷹　「通膨若實現、升息是合理措施」

日本央行副總裁冰見野良三（Ryozo Himino）今（28日）公開發言指出，若通膨實現，升息是合理措施。這番言論顯示日本央行貨幣立場沒變，日圓在他演說後小幅走軟，匯價表現落在1美元兌144.3日圓的水準。

2024-08-28 14:13
蘋果iPhone 16發表在即　Wedbush：看好迎來超級換代週期

蘋果iPhone 16發表在即　Wedbush：看好迎來超級換代週期

蘋果即將於美東時間9月9日推出其最新款iPhone和其他幾款全新產品，華爾街知名投資機構Wedbush Securities在週二表示，越來越多的市場調查指出，下一代蘋果智慧手機可能將爲果粉以及蘋果投資人們帶來他們期待已久的成長復甦與新一輪超級升級換代週期。

2024-08-28 10:58
187萬人領錢了！符合資格平均拿1.92萬元　明起入帳

187萬人領錢了！符合資格平均拿1.92萬元　明起入帳

勞保局每月固定入帳的各項給付陸續發放中，明（29）日起連續2天，共有10項給付接連入帳，其中，攸關近187萬人的勞保年金給付將在29日入帳，平均每人可領到約1.92萬元；另國民年金保險生育給付也是同天入帳，最多可領近4萬元。

2024-08-28 06:00

讀者迴響

熱門新聞

「黑悟空概念股」續飆　承啟連3天漲停飛高

187萬人領錢了！符合資格平均拿1.92萬元　明起入帳

保發中心工讀生疑遭霸凌輕生　董座正式辭職

漢堡王公告「結帳禁1動作」！網曝原因：避開奧客

新新併「換股比例」爭議！大股東5人挨告　新光金4點回應

星宇、三商餐飲過關！　證交所准5公司上市

隴華連4天漲停　提前開獎：7月虧損1400萬元

185萬人「勞保年金」明天直接入帳！　平均可領1.8萬元

王道銀行推出「看得見」的減碳生活　攜手消費者為地球降溫

紡織廠光明砸8467萬元　買進90張台積電

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366