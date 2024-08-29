美超微重挫19%「拖累4台廠」　華泰、麗臺股價見跌逾4%

▲美超微（Super Micro）股價大跌19%，美超微創辦人暨董事長梁見後財富也單日蒸發逾5.6億美元。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

美超微（Super Micro）28日宣布延後遞交財報，加上被知名機構指控帳務問題及放空股票後，股價重挫逾19%，連帶影響台灣AI概念股，包括廣達（2382）、技嘉（2376）、華泰（2329）、麗臺（2465）29日皆開低，跌幅一度見到逾4%。

美超微將延後遞交財報，28日盤中一度重挫近28%，創近6年來最大跌幅，收盤大跌19%，報每股443.49美元，遠低於3月收盤最高紀錄每股1,188.07美元。根據《富比士》（Forbes）即時億萬富豪資料，美超微創辦人暨董事長梁見後財富也單日蒸發逾5.6億美元（約新台幣180億元），身價淨值來到24億美元（約新台幣768億元），距離3月財富高峰90億美元（新台幣2,878億元）約消失70%。

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觀察台灣AI概念股走勢，其中，老牌封測廠華泰29日早盤以40.3元開出，一度下探到40.25元，跌幅近4%；與美超微關係更為密切的顯示卡廠麗臺，早盤以94.5元開低，最低來到93.6元、跌幅逾9%一度逼近跌停，隨後收斂回漲，仍跌近4%。

至於電子代工大廠廣達，早盤以268.5元開出，最低來到266.5元，跌幅一度見到逾4%，暫報270元；此外，技嘉早盤以257.5元開出，最低來到256元，跌近4%，隨後回升至260元左右，跌幅收斂至2%。