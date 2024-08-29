新光金雙龍搶珠闖關！專家提「日矽戀」　留意公平會卡婚

▲中信金總部外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）首宗金控「三角戀」審查難度高，專家表示，「雙龍搶珠」下，不論是循公開收購模式合併的中信金（2891）、或以合意併購機制的台新金（2887）都要爭取公平會同意，雖然中信金有機會在9月16日取得金管會核准函，早於台新金10月9日股東臨時會，具有「時間點」優勢，但專家以「日月光併矽品」過往案例來看，公平會審查具絕對影響性，併購風險不得不慎。

時間回推9年前、2015年日月光（3711）宣布公開市場收購矽品，因非合意購併，雙方纏鬥引發全市場關注，但最終因公平交易委員會未做出准駁收購失敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣併購與私募股權協會駱秉寬副理事長表示，由於公平會是否許可和審查時程與公開收購進度時程不一，勢將影響公開收購的成就與否，成為新的併購變數，也就是說，單單公平會的審查進度快慢，就足以影響中信金公開收購的結果，甚至有可能有第六種或第七種結果。

駱秉寬表示 ，由於中信金去年的稅前盈餘超過669億元、今年上半年稅前盈餘即達460億元，超過公平會規範的金融業申請結合許可300億元的門檻條件，所以，中信金公開收購新光金必須向公平會申請結合許可，才能完成公開收購的程序，但是公平會結合許可的申請審查時間跟公開收購的時程規劃不一致，有可能造成公開收購完成，但是公平會審查尚未完成的可能性。

依照公平法規定，公平會審查結合許可是完整收件後起算30個工作日，可以延長60個工作日完成審查，而公開收購的時間是20天到50天，可以延長30天，一個是「工作天」，另一個是「日曆天」，兩者計算標準不一，完成日期也不同；所以，非常有可能中信金經過金管會許可於9月16日起算、公開收購以50日計算為11月5日截止，而屆時公平會的審查結果可能還沒有出爐，就可能會造成中信金公開收購的條件沒有成就，主管機關金管會自然無法同意這項公開收購。而公開收購的兩項成就條件，第一要收購到最低的應買股數10%，第二就是該公開收購案需要經過公平會等政府有關機關的許可為前提，缺一不可。

此時，不管金管會尚在審查新新併換股協議或者已經同意新新併換股，公平會屆時恐無法審查另一主管機關正在進行審查的案件，進而中止審查本案，這時候就不是媒體所報導的「重婚」問題，而是「卡婚」了！

根據2015年日月光公開收購矽品股票的時候，就曾發生日月光公開收購矽品股票日期截止，日月光已經收購到了最低應買的矽品股票張數，卻因當時公平會還沒有完成審查，加上日月光對外宣稱擬更改併購矽品公司的股權架構，由「49.7%現金收購+換股併購下市」，改成「100%現金收購+產業控股模式整併」，最後公平會決議中止審理，讓日月光功敗垂成！

事實上，當本件公開收購要送公平會審查結合許時，由於公平會的審查時程與公開收購的時間點不一致，審查進度不一致，將產生新的變數，值得注意！