妖股美超徵狂跌2成　梁見後身價一天蒸發260億

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

被稱為AI妖股的美超微（SMCI）美超微遭報涉嫌會計操縱，盤中股價一度暴跌26%，以每股443.49美元作收，收盤大跌19%，董事長梁見後個人身價單日蒸發逾8億美元（近新台幣260億元），相比今年3月時股價高點，身價損失近3分之2。

美超微在聲明中指出，由於管理階層需要更多時間評估內控的設計和運作有效性，才作出延後提交年報的決定。該公司並進一步補充，先前公布的截至6月30日的季度業績並無任何更動。

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值得注意的是，前一天做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）才公開披露其對美超微的空頭部位，並稱該公司存在「會計操控」問題。根據興登堡研究的調查，該公司認為美超微存在「明顯的會計問題、未披露的關聯交易、制裁和出口控制失敗，以及客戶問題」。這些調查結果主要來自於與前高級員工的訪談和訴訟紀錄。

彭博資訊(Bloomberg Intelligence) 分析師Woo Jin Ho 表示，興登堡的報告可能會對這家伺服器設備製造商的會計實踐和客戶交易進行更嚴格的審查，儘管興登堡的擔憂並不是新聞，但它們可能會加劇對客戶的關注。

美超微對此目前則沒有評論。

事實上，美超微是人工智慧（AI）熱潮中的大贏家，不僅與知名企業輝達有緊密的業務聯繫，股價在今年以來甚至已經上漲超過80%，並在第一季度時曾一度漲逾300%至1,299美元的高點，成為美國有史以來最大的小型股，然而現在受到做空和延後提交財報的雙重打擊，股價也出現劇烈波動，針對興登堡研究的指控，美超微至今也尚未發表官方回應。