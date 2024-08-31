ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

永慶加盟四品牌竹苗區經管會　贊助西門國小棒球隊

永慶加盟四品牌竹苗區經管會贊助西門國小棒球隊（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌竹苗區經管會力挺少棒運動，鼓勵小球員們揮出夢想的全壘打。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

支持年輕運動選手發展！永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）發揮公益之心回饋在地，贊助新竹市西門國小棒球隊，給予年輕的棒球小將支持與鼓勵，台慶不動產竹苗區經管會會長余柏霖代表捐贈13萬給西門國小棒球隊，作為球隊的新球衣及其他訓練經費，期望小球員們在棒球場上發光發熱，揮出夢想的全壘打！

新竹市西門國小棒球隊自1953年創校時期就成立，至今已超過70年歷史，也培育出多位優秀的職業棒球員。新竹市西門國小校長許慶恭分享，西門國小棒球隊不是體育班球隊，球員們都是利用課餘時間進行訓練，但依然能在硬式組與軟式組的比賽中屢屢取得好成績，感謝永慶加盟四品牌竹苗區經管會的大力支持，為台灣的基層棒球發展盡心力。

永慶加盟四品牌竹苗區經管會贊助西門國小棒球隊（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌竹苗區經管會捐贈13萬給西門國小棒球隊，作為球隊的新球衣及其他訓練經費。

在捐贈儀式上，余柏霖會長表示，西門國小棒球隊歷史悠久，且一直都是新竹棒球的強勁隊伍，很開心有機會可以贊助這麼優秀的球隊。運動不僅僅只是強健體魄，更重要的是學習團隊合作、面對挫折的勇氣，這些都是孩子養成好品格的重要關鍵，因此竹苗區經管會樂於支持在地學校球隊發展。

得知暑假期間，西門國小棒球隊也是積極練習、參與各項比賽，而且在捐贈儀式的隔天，球隊就要出發去日本參加友誼賽，余柏霖會長感動地說，看見他們真心熱愛棒球這項運動的精神，十分讓人感動，希望我們的鼓勵能讓這群年輕的小小棒球員，有更多的資源進行訓練、打出理想的成績。

永慶房產集團除了在買賣房屋上提供誠實、專業的服務外，更秉持公益回饋社會的精神，以實際行動贊助在地體育賽事、協助弱勢團體，也號召捐血、公益市集等活動，發揮團結力量大的精神，將溫暖的正能量傳遞到社會各處。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

世界先進2億股現增本周送件　每股發行價暫訂100元

世界先進2億股現增本周送件　每股發行價暫訂100元

晶圓代工廠世界先進（5347）7月底董事會決議辦理發行新股不超過2億股的現金增資，公司在本周一（26日）送件申請，採12日制，如無意外，在9月11日申報生效，每股發行價暫訂100元。

2024-08-31 10:46
美超微「股價單周崩跌29%」　謝金河：治理路上不容灰色地帶

美超微「股價單周崩跌29%」　謝金河：治理路上不容灰色地帶

美超微延交財報，單周股價崩跌29%，創2018年10月以來最糟糕的一周，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，治理的路上，不容有灰色地帶。

2024-08-31 10:10
上半年記憶體現貨市場疲軟　研調：下半年價格面臨挑戰

上半年記憶體現貨市場疲軟　研調：下半年價格面臨挑戰

根據TrendForce最新調查，記憶體模組廠從2023年第三季後開始積極拉高DRAM庫存，到2024年第二季庫存水位已上升至11-17週。然而，消費型電子需求未如預期回溫，如中國地區的智慧型手機領域已出現整機庫存過高的情形，筆電也因為消費者期待AI PC新產品而延遲購買，市場持續萎縮。這種情況導致以消費型產品為主的記憶體現貨價格開始走弱，第二季價格較第一季下跌超過30%。儘管現貨價至八月份仍與合約價脫鉤，但也暗示合約價可能的未來走向。

2024-08-31 06:00
橫盤震盪「周線由黑翻紅」！蘋果新品激表現　下周再戰季線反壓

橫盤震盪「周線由黑翻紅」！蘋果新品激表現　下周再戰季線反壓

台股持續震盪整理，8月30日終場指數上漲66.24點，漲幅0.3%，加權指數收在22,268.09點，周線在蘋果（Apple）新機與輝達（NVIDIA）財報的影響下，最終由黑翻紅，小幅上漲110.04點，漲幅0.5%，平均日均量3,420.84億元；至於8月單月大盤僅小漲68.74點，月漲幅0.31%。

2024-08-31 06:00
AI加持！半導體每月缺2.6萬人　中南部占比破3成

AI加持！半導體每月缺2.6萬人　中南部占比破3成

SEMICON TAIWAN國際半導體展即將在9／3登場，104人力銀行觀察半導體產業人才發展，今年Q2平均每月徵才2.6萬人，年增8％，且隨著晶片需求增加，大廠陸續往中南部設廠，中南部工作機會占比已突破3成，最缺職務為第一線的作業員、包裝員，反映企業擴廠的人力需求。

2024-08-31 06:00
三竹簡訊防詐再升級　國泰人壽保險業商用簡碼服務上線

三竹簡訊防詐再升級　國泰人壽保險業商用簡碼服務上線

三竹資訊日前攜手保險公司率先推出唯一性與不可竄改性的商用簡碼服務，包括國泰人壽、富邦人壽等。其中，國泰人壽的「68168商用簡碼」防詐服務今(30)日上線，提醒客戶認明國泰官方簡訊，增強簡訊來源的辨識能力。

2024-08-30 23:24
證交所公布21檔注意股　泰福-KY結盟保瑞利多大漲28.99%上榜

證交所公布21檔注意股　泰福-KY結盟保瑞利多大漲28.99%上榜

證交所今日公布21檔注意股，其中近日被保瑞宣布取得30.5%的股權的泰福-KY（6541）也因最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.99%，且08月30日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.29倍，因此被列入。

2024-08-30 20:49
「季配ETF」00918擬配息0.78元　年化殖利率達12%！9／19除息

「季配ETF」00918擬配息0.78元　年化殖利率達12%！9／19除息

擁有14萬股民的「季配息ETF」大華優利高填息30（00918）30日宣布，配息金額為每單位0.78元，將於9月19日除息，如果以8月30日收盤價24.59元計算，單季股利殖利率3.17%，換算年化殖利率約12.7%。想要參與配息的投資人，需於9月18日前買進持有。

2024-08-30 18:59
10天砍逾47萬張！　中信金今再遭外資倒貨逾3萬張

10天砍逾47萬張！　中信金今再遭外資倒貨逾3萬張

外資今（30）日賣超台股力道縮小，惟對中信金（2891）持續站賣方，今再倒貨逾3萬張，在短短10天內就砍逾47萬張，在外資一路賣出下，持股比例再降至33.44%歷史低水位。

2024-08-30 18:19
佳世達將買回3.9萬張庫藏股　區間價格為每股35元～45元

佳世達將買回3.9萬張庫藏股　區間價格為每股35元～45元

佳世達（2352）30日公告，董事會通過，將斥資不超過新台幣139.64億元，自集中交易市場買回3萬9,335張庫藏股，預計買回股份占公司已發行股份總數比率2%。

2024-08-30 17:38

讀者迴響

熱門新聞

「季配ETF」00918擬配息0.78元　年化殖利率達12%

悠遊付開通TWQR　祭10%回饋吸新會員

臉書「新光金」自救會遍地開花　股民質疑合意併購

北大家長「以買代租」風氣濃　在地：農曆7月買氣不墜

美股道瓊續創新高　收紅228點

三竹簡訊防詐再升級　國泰人壽保險業商用簡碼服務上線

快訊／「月配ETF」00939開獎！每張可領63元

上半年記憶體現貨市場疲軟　研調：下半年價格面臨挑戰

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

SCFI跌破3千點　部分航班裝載率不到八成9月難漲價

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366