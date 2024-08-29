永慶公益線上講座《致富覺察》　與作家郝旭烈喝3杯「察」通向自由富足人生

▲郝旭烈與大眾分享三杯茶―「覺察」、「觀察」、「洞察」，讓大眾重新思考財富與生活的關係。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

對許多人來說「財富自由」的概念是不用工作，靠著被動收入來享受美好生活，但知名財務顧問郝旭烈認為，「財富自由」除了不為金錢煩惱，心靈也要「富足」及「自由」，如果填不了心靈的不安，即使得到再多的金錢，在生活中仍處於枯燥乏味的狀態。永慶慈善基金會邀請到郝旭烈開講，以新書《致富覺察》為題，與大眾分享三杯茶―「覺察」、「觀察」、「洞察」，幫助大家認真思考想要的財富人生。

財務顧問郝旭烈曾在台積電、力晶半導體集團等公司工作十多年的經驗，經歷過高壓的工作生活，健康狀況受到影響，意識到金錢雖然重要，但更重要的是身心健康和家庭的陪伴，所以放棄年薪千萬收入，回到台灣調養身體，當起家庭主夫，陪伴家人生活。

在台灣休養期間，郝旭烈接觸到許多不同類型的工作，例如:寫作、錄製Podcast及線上課程等，不但找回健康身體，更開啟事業第二春，甚至出版多本財經系列暢銷著作，為大眾開啟健康的理財思維。

▲郝旭烈以《致富覺察》為題，與大眾分享不同人生階段該有的財富思維，0826(一)晚上8點半好房網YouTube平台免費開講。

郝旭烈在最新著作《致富覺察》，用50篇精闢短文告訴大眾，追求財富自由生活，重點是要放在「財富」還是「自由」？並分享三杯「察」，讓大眾重新思考財富與生活的關係。首先要「覺察」，回顧自己人生，是否有其他方式過上不一樣的生活模式，再來「觀察」，是否有足夠時間改變原來的生活型態，最後是「洞察」，實際去體驗不一樣的人事物，只要將這3「察」仔細完成，將迎接富足的幸福人生。

郝旭烈將自身的經歷整理成精華，在講座中將與大眾分享不同人生階段該有的財富思維，歡迎有興趣的朋友08/26(一)晚上8點半至好房網YouTube平台免費線上收看。

