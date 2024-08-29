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嘉里大榮上半年營業利益增13%　未來聚焦冷鏈等六大核心業務　

▲嘉里大榮董事長沈宗桂在法說會上。（圖／業者提供）

▲嘉里大榮董事長沈宗桂在法說會上。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

嘉里大榮物流(2608)今(29)日下午舉辦法說會，指出今年去年上半年因有處分土地等業外利益獲利較高，實際上今年本業營業利益增長13%，公司面對消費市場的改變及客戶的需求，仍秉持以客戶為尊、品質保證及形塑品牌價值讓營收持續穩定成長及提升毛利，未來將聚焦冷鏈等六大核心業務。　

2024年上半年，公司合併營業收入達到新台幣60.87億元，較去年同期的58.22億元增長4.55%。其中，貨運運輸收入成長6.04%，達到51.42億元，顯示公司在核心業務上的強勁表現。同時，營業毛利也實現了10.56%的年增長，達到11.41億元，營業毛利率上升至18.74%。

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上半年合併之稅後純益為5.98億元，排除業外收支的影響數，公司的營業利益較去年同期成長13%。去年同期業外收入主因為處分土地的利得及公司進行車輛汰舊換新而取得政府補助金所致，累計今年前兩季每股盈餘為新台幣1.13元。

公司將透過轉型來強化未來的競爭優勢，未來的策略聚焦在六大核心：

一、冷鏈倉儲及冷鏈配送體系，以維護消費者的食品安全，今年6月取得ISO 23412:2020冷鏈低溫包裹遞送服務認證，更將強化低溫包裹配送品質。

二、子公司嘉里醫藥物流符合政府GMP、GDP認證規範，未來將全面轉型改造，建立商流服務平台，結合物流倉儲服務及通路，發展跨業生態系統，並將發展開放型專業醫藥物流服務，提供完整的 SPD (Supply, Processing , Distribution)供應鏈管理。

三、為因應電商蓬勃發展及消費者需求，全面調整嘉里快遞六都配送結構，建置電動三輪車車隊，符合環保也大力提升嘉里快遞在六都即時到位的形象。四、在科技物流方面，獨樹一格提供科學園區高科技產業倉儲及配送，符合高科技產業物流需求，並持續強化專業。

五、隨著海運蓬勃發展對內陸貨櫃運輸需求持續增加，為提升對客戶承諾，調整貨櫃車隊服務品質。

六、為了符合永續經營，配合現代科技物流自動化，在倉儲中採用AMR自動化系統以降低勞動力缺乏之衝擊。在人才培育面向，持續深化產學合作與相關學校資訊人才交流，以強化本公司資訊人才培育。

在企業永續方面，將減碳、公司治理、員工關懷和客戶服務納入策略重點。為因應淨零排碳，除了啟動環境部碳標籤申請外，採購電動三輪車、油電車及優化配送路線降低油耗，並採用電動營運機具；規劃將高階經理人薪酬與 ESG 績效連結，並持續進行員工協助方案。

9月下旬將舉辦公益綠色路跑賽事，同時持續贊助社會弱勢團體的運輸服務，回饋社會。公司2023年永續報告書於8月28日發布，並透過英國標準協會(BSI )查驗及頒證，展現其在綠色物流與社會責任上的承諾。

面對未來，本公司持續優化資訊改變作業流程，以因應客戶所需。在面對勞動力缺乏的挑戰，將逐步採用自動化提升競爭力、降低人力，持續擴張營運及成長，透過物流搭配資訊流達到一流產業規模，優化效率提升產值，以回饋股東、員工及符合客戶需求。

關鍵字： 嘉里大榮營業利益增13%聚焦冷鏈等　

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