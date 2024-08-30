10／1長假前美線9月中擬漲千美元　亞洲線萬海率先推9／9漲2百美元

▲貨櫃船公司將在中國十一長假前推漲運價。（圖／翻攝自中國港口網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場7月中開始運價呈現下跌趨勢，中國十一長假前是傳統的小旺季，貨櫃船公司多已報備10月15日開始美國線每大箱(40呎櫃)運價要漲1千美元，在亞洲區間航線運力名列前茅的萬海航運，則在中國大陸推出第37周起(9月9日)，全亞洲航線每箱(20呎櫃)運價漲100美元，每大箱漲2百美元辦法，實際漲幅則有待觀察。

攬貨業者指出，這次9月1日歐美線都沒有推漲價辦法，目前美西線每大箱運價多數在5100-5300美元之間，大陸華中地區已降至4600美元，長約與現貨一比一的配比價在4500-4600美元之間，美東地區上周還有的8000美元以上運價，本周大幅降至6600-6800美元。

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歐洲線在本月中每大箱運價還有7600-7800美元，目前已經大幅下拉至6500美元。

對於9月中的漲價，超大型攬貨公司認為，華中地區船多且裝不滿，華南地區原有電商貨支撐，現在美國海關管得很緊，貨量也有下來，漲價機率估三成，真漲估計也僅能漲個2到3百美元。

針對10月1日美國東岸碼頭工人罷工可能，已有非聯盟船申報每大箱要漲4千美元，不過聯盟船是申報每大箱漲1800-2000美元，10月15日申報再漲2000美元。

亞洲區間航線9月開始逐漸進入傳統旺季，萬海帶頭漲價，但因亞洲區間航線很多，每條航線狀況不一，估計很難實漲1到2百美元，有些航線甚至漲個1、20美元都不容易。