勞動部採三級制放寬補助留用高齡者比率　由30%降至20%

▲勞動部採三級制放寬補助留用高齡者比率。（圖／勞動部提供）

記者高兆麟／綜合報導

為提升中高齡者及高齡者勞動參與，並紓解產業缺工壓力，勞動部放寬補助「繼續僱用高齡者補助計畫」之高齡者留用比率，從單一比率調整為三級制，除現行比率30%外，增列25%及20%二個級距，計有機械設備製造業等25個行業適用，且為鼓勵更多事業單位持續留用高齡者充實人力，今(113)年申請日期也延長至12月31日止。

勞動部自110年推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，鼓勵事業單位留用屆齡65歲勞工，以促進高齡勞工續留職場，執行迄今已幫助超過6,000名高齡者繼續工作，且許多事業單位透過高齡員工的留用，促使業務經驗及工作技術傳承與交流。勞動部表示，為了使更多高齡者持續留在職場，參考各該行業人力需求、高齡者留用的狀況，鬆綁放寬可申請補助之進用比率：電力及燃氣供應業等3行業調降為20%；機械設備製造業等13個製造業、營建工程業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業等9個行業調降為25%；其餘行業維持30%。

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勞動部表示，本計畫自9月1日起於各地公立就業服務機構受理114年補助計畫申請，事業單位如有留用49年次(1月1日至12月31日期間出生)的員工，達一定比率及期間，並符合計畫規定者，即可申請補助，且留用越久補助越多，最多補助18個月計25萬8,000元，歡迎事業單位踴躍申請。

另為提供即時且便捷的服務，本計畫提供線上申請，事業單位符合計畫規定可至「中高齡者及高齡者就業相關服務網」網站，先申請帳號，再點選「線上申辦-繼續僱用高齡者補助申請作業」即可辦理申請。而透過線上參加計畫的申請單位，可隨時掌握案件進度並可依電子郵件通知即時線上補件，如有相關問題，也可直接向所在地公立就業服務機構洽詢。

除透過上述線上申請方式外，事業單位也可以親送或郵寄申請資料至公立就業服務機構辦理。如想進一步瞭解計畫相關內容或更多求職求才服務活動訊息、職缺資訊及線上服務資源，請上勞動部勞動力發展署「45+就業資源網」最新消息查詢，或電洽各地服務窗口由專人提供諮詢服務。