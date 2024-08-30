SCFI跌破3千點　部分航班裝載率不到八成9月難漲價

▲目前歐美線部分航班已經出現裝載率不到八成的現象。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(30)日下午三點公布的貨櫃運價指數(SCFI)，指數報2963.38點，跌134.25點，跌破3千點，跌幅4.33%，雖然船公司想利用中國十一長假前的小旺季，在9月15日調漲美國線運價，但大型攬貨業者認為很難，目前歐美線部分航班已經出現裝載率不到八成的現象，想漲只有看美國東岸10月1日是否真的罷工。

攬貨業分析，因為貨量不足，加上新造船持續加入市場，市場也逐漸進入淡季，加拿大鐵路工人與印度碼頭工人罷工問題都已化解，運價整體趨勢看跌，除非美國東岸真的發生罷工事件。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價3876美元，下跌524美元，跌幅11.91%，地中海線每箱4083美元，下跌404美元，跌幅9.89%，美西上周每大箱(40呎櫃)跌了626美元，本周收6140美元，回漲185美元，漲幅3.11%，美東每大箱8439美元，周跌107美元，跌幅1.27%。

波斯灣線每箱運價1756美元，周跌213美元，跌幅10.82%；南美線(桑托斯)每箱運價7698美元，周漲136美元，漲幅1.80%；東南亞線(新加坡)每箱運價497美元，周跌47美元，跌幅8.63%。