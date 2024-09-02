長榮航總座看客貨運持續暢旺　明年票價「易漲難跌」

▲長榮航總經理孫嘉明。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

航空客貨運需求持續暢旺，長榮航（2618）總經理孫嘉明指出，今年暑假平均票價與去年同期相比僅下滑約3-4％，明年票價「易漲難跌」；貨運部分東南亞需求及價格都比中國強勁，空運價格有望朝每公斤20美元的水準成長，明年也仍持續暢旺。

孫嘉明表示，航空業明年客運需求還是很高，票價嚴格講起來其實沒有變動，因為各艙等都有分3種產品，看需求高低稍微影響價格微幅變動，但觀察下來，長程線票價都沒有太大變動，歐洲線沒有掉價、美國西岸例如西雅圖，因為有新的航空公司進來，所以會用價格來競爭，因此票價有稍微掉一點，但歐美明年票價還是要看季節性需求；日本線需求仍強勁，票價依舊很好，但還是會根據季節浮動；韓國價錢也不太會掉；港澳線掉價幅度最大，因為競爭多，香港供過於求，壓力比較大。

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孫嘉明指出，以今年Q3來看，全部航線票價與去年同期相比，平均僅微幅下滑約3、4％，預期明年也是差不多維持在5％以內；至於票價會不會降下來，他則認為，成本其實仍在增加當中，像是機務、機場費用等，加上油價也很難預估，還有歐洲航線無法經過俄羅斯上空必須改道，種種因素都讓成本攀升，導致機票價格「易漲難跌」。

載客方面，孫嘉明表示，疫情之後長榮航的航網恢復很快，轉機又很便利，因此轉機客成長很多，桃園機場有超過6成的轉機客都是搭乘長榮航，像是從美國經台北轉機到東南亞等等，載客率都很好。

孫嘉明指出，整個北美的轉機需求超過3成，光是西雅圖就有6、7成是長榮航的轉機客；菲律賓克拉克也主要是轉機客；曼谷除了是旅遊勝地之外，也有不少轉機客，因此載客率也都很好。

貨運部分，孫嘉明表示，主要貨源還是伺服器、汽機車零組件、電商、水果等等，目前貨運價格約每公斤10美元，12月以前運價還是有可能上漲，因為聖誕節旺季需求仍強勁，因此認為有望朝每公斤20美元水準成長。

孫嘉明指出，明年台灣的貨運艙位供給沒有太大變化，美國還是要靠消費支撐；東南亞的需求比中國強勁，價格也比中國高；高價錢買艙位很大部分都是來自泰國跟台灣，預估明年貨運價格仍會維持在高水準。