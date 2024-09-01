美元優利定存喊破8.88%　4銀行專案一表看

▲新台幣轉投資美元具有匯率風險。示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

聯準會（Fed）降息動向明確，外幣優利定存反而愈來愈搶手，《ETtoday新聞雲》彙整4銀行美元優利定存專案發現，本國銀行美元優利存款年息普遍在5%以上，而外銀則推出年息8.88%的優利、存期僅1周，以此挑戰市場，不過理專卻提醒，美國降息之下外幣優利定存雖具備利率誘因，但隨著降息而來的美元走貶等匯率風險將成一大考驗，民眾逐利要特別當心。

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▲美元優利定存比一比。（圖／ETtoday製）

理專指出，下半年美元優利定存多有中小型銀行如台中銀、凱基銀、元大銀擔綱，外銀則是渣打銀等業者帶頭，起存金額多在1000美元（約台幣31940元）至1萬美元（約台幣31.94萬元），不過追逐外幣優利存款不能只注意利率數字，還要留意優存天期、匯率風險以及專案活動時間，以免「賺了利差，賠了匯差」。

以台中銀推出的「美利龍來II」定存優利專案為例，民眾可透過網路及臨櫃兩種通路辦理，適用對象不限個人或企業戶，亦無理財條件之限制，只要是新資金或以新臺幣結購，並符合相對應之起存門檻，即可享有美元定存年利率最高三個月5.4%、六個月5.25%，顯見優利天期並不一致，且「不是存愈久息愈高」，挑選專案時也要看仔細。

而渣打銀行推出美元優利定存雖然喊出年息8.88%，但屬「年化利率」，由於優利天期只有1周，對外幣定存族而言，等於資金轉入後7天就到期，實際年息必須先除以360再乘以7，還原年息其實只有0.17%。

另外，渣打銀行的「匯有利」外匯高利定存要求必須在該行透過客戶關係經理或外匯專家團隊以指定外幣間兌換5萬美元以上（約台幣159.7萬元）、單筆定存金額1萬美元以上，才能適用這項優惠。

凱基銀行指出，該行推出限量美元高利定存方案，以新資金承作6個月期美元高利定存，可享年利率5%，以1萬美元試算，6個月約可領到新台幣約7800元的利息，較一般牌告利率可多領約2100元。

元大銀行則指出，民眾若以新台幣結購1000美元以上定期存款，即可享有3個月5.2%、6個月5.1%的優惠利率。此次活動特別針對專案期間首次於元大銀行開立外幣帳戶或持有元大證券存款帳戶的客戶，分行臨櫃辦理可提供最高5.4%的優惠利率。