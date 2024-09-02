ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

AI浪潮推動企業營收　法人：今年資金偏好「ESG債券型基金」

▲美國經濟數據表現有撐、通膨持續回落，令市場樂觀情緒湧現，加上AI浪潮席捲全球，激勵股市持續走揚。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

柏瑞投信2日發布2024年「洞悉ESG」秋季號報告指出，歐洲與英國央行已相繼降息，美國聯準會（Fed）也有望於9月迎來貨幣政策轉向，使得美國10年期公債殖利率收斂至3.9%區間。近3個月，ESG投資級債指數上漲4.3%、ESG非投資級債指數上漲3.6%，整體表現和非ESG債券指數僅有些微差異。

美國經濟數據表現有撐、通膨持續回落，令市場樂觀情緒湧現，加上AI浪潮席捲全球，激勵股市持續走揚，帶動ESG股票指數近3個月漲幅7.8%。此外，ESG相關議題持續發酵，ESG相關基金數量也逐漸增加，根據券商Barclays於8月統計，今年以來，ESG債券基金流入約380億美元，遠勝於過去2年同期表現，且資金流入的類別廣泛，包含美國、歐元區與全球ESG債券等資產類別。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，目前全球ESG投資等級債利差穩定維持在5年均值以下，非投資等級債的利差也逐漸下滑，反應市場對於經濟前景的疑慮逐漸緩解，隨著企業獲利穩步回升，市場對於企業信用債的信心也可望進一步上升。

根據Bloomberg統計，7月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，企業基本面依然相對穩健。此外，全球ESG投資級與ESG非投資級企業債的殖利率仍位於近年高檔，在7月底分別約為4.68%和8.19%，皆為相對於全球公債具有投資吸引力的資產配置標的。

另一方面，券商Barclays於8月統計，今年5月受整體市場環境下跌影響，ESG股票基金首度出現自去年10月以來較大幅度的流出。不過，總體資金流量雖有所放緩，但符合歐盟永續金融規範（SFDR）第8條的基金卻持續淨流入，顯示法規引導資金走向永續相關主題基金的趨勢並未改變。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示，全球ESG企業股票今年來延續去年底的上漲趨勢，且受惠AI浪潮帶動，市場提高企業未來營收預期，全球ESG股票本益比相較一年前有顯著提升。

方定宇說，長期以來，全球ESG股票評價面略高於全球股票，反映市場更願意賦予ESG類股更高的估值，且隨全球對於企業ESG重視程度提升，符合ESG標準的企業更有機會進入產業供應鏈，也更有利於未來的獲利表現。

柏瑞投信指出，觀察今年上半年的企業財報表現相對有撐，市場預期全球步入經濟衰退的風險將降低。此外，2023年COP28氣候峰會超過110國簽署承諾，致力讓全球再生能源產能至2030年底前提高至目前的3倍、能源效率改善速率提高至目前的2倍，全球對於ESG議題的關注度提升將有利於資金的挹注，但仍須留意ESG股債市場仍有波動風險。

關鍵字： ESG債券股票AI柏瑞投信

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／00929每股配0.16元　年化配息率跌破10%

快訊／00929每股配0.16元　年化配息率跌破10%

月配型ETF始祖、復華台灣科技優息（00929）最新一波配息結果，每股配0.16元，為今年第2度縮水，以今日每股收盤價19.72元估計，年化配息率為9.72%，跌破10%。

2024-09-02 16:31
快訊／00919每股配0.72元破紀錄　9／23除息

快訊／00919每股配0.72元破紀錄　9／23除息

擁有逾90萬股民的群益台灣精選高息（00919）今（2）日公告最新配息，每股配發0.72元，再創新高，以今日00919收盤價24.83元估計，單次分配率為2.9%，年化分配率11.6%，預計9月23日除息，最後買進日為9月20日，10月15日為入帳日。

2024-09-02 14:01
台積電2030年設日本第三廠　經長郭智輝改口：無法代答

台積電2030年設日本第三廠　經長郭智輝改口：無法代答

SEMICON近日即將登場，今日也舉行展前記者會，經濟部長郭智輝今日在記者會前接受媒體聯訪時，針對日前受訪時表是台積電2030年要在日本蓋第三廠，今日改口表示，他不能代台積電回答，要問台積電，但經濟部想要在日本推行「科學園區服務中心」的服務公司，讓台商到日本也可以快速落地。

2024-09-02 15:23
「月配ETF」00944開獎！擬配發0.058元　年化殖利率4.58%

「月配ETF」00944開獎！擬配發0.058元　年化殖利率4.58%

擁有2.4萬股民的「月配息ETF」野村趨勢動能高息（00944）2日宣布，配息金額為每單位0.058元，即每張可得58元；如果以9月2日收盤價15.19元計算，單次股利殖利率0.38%，換算年化殖利率約4.58%。實際配發金額將於9月13日計算並公布，除息日為9月18日，領息日為10月15日。

2024-09-02 15:03
台積電穩坐第一！急單挹注　全球前十晶圓代工產值季增9.6%

台積電穩坐第一！急單挹注　全球前十晶圓代工產值季增9.6%

根據全球市場研究機構TrendForce調查顯示，第二季中國618年中消費季到來，以及消費性終端庫存水位已在相對健康水位，客戶陸續啟動消費性零組件備貨或庫存回補，使得晶圓代工廠接獲急單，帶動產能利用率向上提升，較前一季明顯改善。同時，AI server相關需求續強，推升第二季全球前十大晶圓代工產值季增9.6%至320億美元。

2024-09-02 14:09
外媒爆英特爾考慮出售旗下Altera　Marvell成可能買家

外媒爆英特爾考慮出售旗下Altera　Marvell成可能買家

根據外媒路透社報導，知情人士透露，英特爾執行長基辛格和高級主管預計將在本月向公司董事會提交一項計劃，以削減不必要的業務並調整資本支出，包括如何透過出售業務來削減總體成本，其中也包括其可編程晶片部門Altera。

2024-09-02 10:53
台股市值排名全球前十　謝金河：台積電被稱護國神山精髓在此

台股市值排名全球前十　謝金河：台積電被稱護國神山精髓在此

財信傳媒董事長謝金河以「資本市場背後的軟硬實力」為題撰文，表示台灣股市市值超過德國、西班牙、荷蘭、瑞士、瑞典，實在很不容易，股市是市場的領先指標之一，也是一個國家經濟實力的延伸，一個國家有沒有重量級企業，會影響排名順位，台積電為什麼被稱為護國神山，精髓也在這裡。

2024-09-02 10:45
超車00940！00946新增2萬股民進場　竄升台股ETF月配人氣王

超車00940！00946新增2萬股民進場　竄升台股ETF月配人氣王

台股大盤自7月11日歷史高點24,390.03點回落以來，迄今已收復近半失土，期間最低曾來到19,662.74點，儘管股價回檔一度令投資朋友感到心情不美麗，不過仍有不少投資人趁著回檔進場撿便宜。觀察自台股回檔以來的台股ETF受益人數變化，截至8月30日集保中心最新統計數據，總人數來到940萬5,717人，期間增加71萬7,581人，逢低布局態勢明顯。

2024-09-02 10:22
便宜日圓回不去！　彭博：分析師喊「看到135」

便宜日圓回不去！　彭博：分析師喊「看到135」

受到聯準會降息、日本央行放話還有機會升息影響，日圓大怒神行情由貶轉升，《彭博社》報導，已有分析師預期美元兌日圓將突破140大關，直接挑戰135，升值幅度超過7.82%，便宜的日圓內恐「回不去」。

2024-09-02 10:14
9月首交易日！理財達人續抱0050　輝達不確定性高「部分獲利了結」

9月首交易日！理財達人續抱0050　輝達不確定性高「部分獲利了結」

9月開始了，大家早安！今天晚上美股休市，不過女子還是先帶大家回顧一下上周五、8月最後一個交易日的情況。

2024-09-02 08:50

讀者迴響

熱門新聞

快訊／00919每股配0.72元破紀錄　9／23除息

快訊／00929每股配0.16元　年化配息率跌破10%

不是有掛牌就好！稅局一次罰2車　他慘噴逾3萬牌照稅

聯發科小金雞砸逾20億蓋樓　老謝：竹北連辦公室價格都不低

欣興廢水處理違法　挨罰310.2萬

長榮航787新機明年陸續到位　總座：空巴也盼波音回正軌

央行沒有限貸令！業者曝降溫報告微調　房市轉向「2鬆3嚴」

發票中「頭獎」僅500元！他見真相氣炸：老闆很過分

愛迪達、HOKA訂單旺！「製鞋大廠」股價350元飆新高

長榮航總座看客貨運持續暢旺　明年票價「易漲難跌」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366