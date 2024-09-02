AI浪潮推動企業營收　法人：今年資金偏好「ESG債券型基金」

▲美國經濟數據表現有撐、通膨持續回落，令市場樂觀情緒湧現，加上AI浪潮席捲全球，激勵股市持續走揚。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

柏瑞投信2日發布2024年「洞悉ESG」秋季號報告指出，歐洲與英國央行已相繼降息，美國聯準會（Fed）也有望於9月迎來貨幣政策轉向，使得美國10年期公債殖利率收斂至3.9%區間。近3個月，ESG投資級債指數上漲4.3%、ESG非投資級債指數上漲3.6%，整體表現和非ESG債券指數僅有些微差異。

美國經濟數據表現有撐、通膨持續回落，令市場樂觀情緒湧現，加上AI浪潮席捲全球，激勵股市持續走揚，帶動ESG股票指數近3個月漲幅7.8%。此外，ESG相關議題持續發酵，ESG相關基金數量也逐漸增加，根據券商Barclays於8月統計，今年以來，ESG債券基金流入約380億美元，遠勝於過去2年同期表現，且資金流入的類別廣泛，包含美國、歐元區與全球ESG債券等資產類別。

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柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，目前全球ESG投資等級債利差穩定維持在5年均值以下，非投資等級債的利差也逐漸下滑，反應市場對於經濟前景的疑慮逐漸緩解，隨著企業獲利穩步回升，市場對於企業信用債的信心也可望進一步上升。

根據Bloomberg統計，7月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，企業基本面依然相對穩健。此外，全球ESG投資級與ESG非投資級企業債的殖利率仍位於近年高檔，在7月底分別約為4.68%和8.19%，皆為相對於全球公債具有投資吸引力的資產配置標的。

另一方面，券商Barclays於8月統計，今年5月受整體市場環境下跌影響，ESG股票基金首度出現自去年10月以來較大幅度的流出。不過，總體資金流量雖有所放緩，但符合歐盟永續金融規範（SFDR）第8條的基金卻持續淨流入，顯示法規引導資金走向永續相關主題基金的趨勢並未改變。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示，全球ESG企業股票今年來延續去年底的上漲趨勢，且受惠AI浪潮帶動，市場提高企業未來營收預期，全球ESG股票本益比相較一年前有顯著提升。

方定宇說，長期以來，全球ESG股票評價面略高於全球股票，反映市場更願意賦予ESG類股更高的估值，且隨全球對於企業ESG重視程度提升，符合ESG標準的企業更有機會進入產業供應鏈，也更有利於未來的獲利表現。

柏瑞投信指出，觀察今年上半年的企業財報表現相對有撐，市場預期全球步入經濟衰退的風險將降低。此外，2023年COP28氣候峰會超過110國簽署承諾，致力讓全球再生能源產能至2030年底前提高至目前的3倍、能源效率改善速率提高至目前的2倍，全球對於ESG議題的關注度提升將有利於資金的挹注，但仍須留意ESG股債市場仍有波動風險。