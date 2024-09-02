證交所公布13檔注意股　保瑞借券賣出成交量比率14.59%被列入

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

證交所今日公布13檔注意股，其中保瑞（6472）因08月30日之最近六個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率14.59%，且08月30日借券賣出成交量較最近六十個營業日之日平均借券賣出成交量放大為5.22倍，因此被列入。

其餘還有亞崴、巨庭、隴華、承啟、訊舟、建漢、聯鈞、聯穎、東台、台灣精銳、惠特、明輝-DR被列入。