Fed降息亞幣看俏　彭博點名：台幣表現恐再次落後

▲新台幣、美元示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國聯準會（Fed）即將在9月中下旬宣布降息，《彭博社》報導，屆時亞洲各國貨幣可望走高，但台幣表現恐受利率劣勢影響而再次落後，讓在台企業有更強的動機持有美元。

受到市場預期Fed降息影響，美元走弱，台幣兌美元匯率8月上漲2.8%，但馬來西亞令吉和印尼盾均上漲了至少5%。

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外媒認為，各項制約台幣的因素中，以利率政策影響最大。報導指出，台幣相對美元的殖利率折價一直維持在較高水準，這就會維持追求更高回報、進行台幣套利交易的需求。

而且，台灣央行對出口競爭力受損保持警惕，並放鬆了針對當地壽險公司 —— 外匯大戶 —— 的對沖規定，也可能會減緩台幣的升值速度。

此外，台灣企業加大對美國和東南亞等各種地區的離岸投資，以減少在中國大陸的風險敞口，意味著他們對美元的胃口將保持強勁。同樣，即將舉行的美國大選也給兩岸關係帶來不確定性，從而加劇匯率波動。

ING銀行首席大中華區經濟學家Lynn Song指出，美國大選、科技行業形勢之類的一些因素，對台幣的影響可能多於其他亞洲貨幣。他表示，在這些不確定性得到解決之前，台幣繼續落後其他亞幣可能是種合理預期。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（3）日開盤報價為32.02元，小升0.1分。