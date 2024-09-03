最低工資調多少明揭曉　95％上班族憂物價跟著漲

▲最低工資將調漲。（示意圖／ETtoday資料照）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部將於明（4）日召開首場最低工資審議會，外界預估將會連續9年調漲，勞資雙方則認為調漲4％是可接受的幅度。根據求職網站調查，有近95％上班族擔心最低工資調漲、物價也跟著漲，且僅有約32％勞方預估薪資會跟隨最低工資漲幅調漲。

根據yes123求職網調查，明年最低工資若調漲，對於整體職缺平均起薪，有73.1％資方「預估會」跟進調升，另有31.8％企業坦言，預估會因此降低公司徵才意願；勞方預估自己薪資會跟著調漲的僅佔31.8％，另有60.6％勞工會因此增加找兼差職缺的意願。相形之下，仍有58.7％預估，任職企業會減少時薪人員僱用，反而增加正職人員的工作量。

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此外，yes123求職網指出，若軍公教明年度調薪，有36.4％企業考慮跟進調高正職的薪資水準，代表不考慮跟進的比例較高，達到63.6%；而面對最低工資調高，也有44.8％公司會因此考慮在明年調高產品或服務售價，因此有高達94.6％上班族會擔心物價也跟著上漲。

商總理事長許舒博也多次強調，漲最低工資前應先解決缺工，yes123求職網調查，有高達82.7％資方目前屬於缺工狀態，且平均待遇最高願意增加9.5％來解決缺工，其中更有9.2％願意將調薪上限達20％以上。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，若因最低工資調高，店家將成本轉嫁給顧客，恐怕都大於薪資增幅，因此最終會出現雙輸或雙贏局面，確實需要謹慎評估「經濟淨效果」，最佳狀況應該是最終薪資漲幅仍大於物價漲幅，代表實質購買力增加，使得調薪機制正向循環到內需經濟。

楊宗斌也說，勞動市場持續處於事求人狀態，呈現起薪增加、職缺數也增加情況，服務業平均起薪雖不如外銷導向產業，因此業者除了積極提高待遇外，也可透過改善工時長短、減輕工作壓力，以及增加員工福利等措施著手，優化職場環境來留才與搶才，並強化雇用中高齡勞工與二度就業婦女意願，都有助於緩解缺工潮衝擊。