駁吳東亮違反金金分離　新光金兩大股東聲明回擊

▲新光金集團外觀。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台新金（2887）與新光金（2888）合意併購紛擾延燒，市場傳出台新金董事長吳東亮違反金金分離原則介入新光金，且被指有錄音為證，台北地檢署已接獲相關錄音檔偵辦中；對此新光金大股東新勝、臺灣新光實業公司聯合發出聲明駁斥這項傳言，並將依「證交法、誣告及妨害秘密及隱私」等刑責規定，予以最嚴厲的刑事告訴追究。

周刊今日報導，吳東亮被錄到親口承認新光金的魏寶生等4席董事是他個人以大股東身分的指派，證實新光金董事會早就被台新金董座吳東亮指派的董事滲透，不僅是假合意合併，涉及背信等罪，更已違反「金金分離」原則，台北地檢署已接獲相關錄音檔偵辦中。

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新勝股份有限公司、臺灣新光實業股份有限公司分別為新光金第3大與第4大股東，兩公司法人代表皆為吳東亮妻子彭雪芬。

以下是聲明全文：

新勝股份有限公司/臺灣新光實業股份有限公司

聲明稿

一、 本公司身為新光金融控股股份有限公司(下稱新光金)之股東，依法行使提名、選舉並參與表決之權利，為憲法及法律明文保障股東權之行使，與金金分離之行政監管完全無涉，更為公司法及企業併購法所明定之權利，亦無利害關係迴避之適用。

二、 本公司強烈譴責若干人士為阻撓進行中之併購案件，無視法律規範且刻意扭曲抹黑，惡意竊錄及剪輯編造並予非法散播，趁隙扭曲煽惑集中市場之交易秩序，且以明知不實之事項恣意興訟。本公司前顧及家族公司舊誼，百般容忍，一再呼籲其等應對法規範之遵循及市場秩序之維持妥為自重，詎竟仍不知幡悔，仍屢屢恣意侵害社會法益擾亂市場秩序，本公司刻將依證交法、誣告及妨害秘密及隱私等刑責之規定，予以最嚴厲之刑事告訴追究，以遏不法並維全體股東之合法權益及金融市場秩序之穩定。

