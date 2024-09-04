「TAIWAN SELECT」專區　150項食品首登馬國AEON超市

▲AEON超市為馬來西亞華人主要消費通路，首發活動於當地三家門市Mid Valley、Cheras Selatan及Bukit Tinggi設置專區。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

今年經濟部國際貿易署與外貿協會攜手合作，推出全新「TAIWAN SELECT」計畫，以嶄新的台灣食品形象引領企業擴展國際市場，全球首發活動於馬來西亞的AEON超市熱鬧登場，將台灣食品的精華帶到消費者面前。

從今年8月29日起為期四個月，在馬來西亞AEON超市特設TAIWAN SELECT」專區，展示及銷售超過40個品牌，涵蓋150項特色產品，呈現台灣食品的多元類別與樣態。

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AEON超市為馬來西亞重要之華人消費通路，擁有35家超市分店，本次首選人潮眾多之三家門市－Mid Valley、Cheras Selatan及Bukit Tinggi門市設置專區。上架的產品包括家喻戶曉的皇族、黑松、福義軒、十全、日正、盛香珍、金蘭及安永鮮物等優質臺灣品牌，橫跨飲料、零食、醬料、即食調理到健康食品等多個類別，過往受到馬來西亞消費者喜愛的台灣鳳梨酥、麻糬、氣泡飲及豆乾等食品，也都能在專區買到。

本次專區設置將持續展銷至今年年底，開張首週即帶動買氣，鳳梨酥及綜合果凍產品反應熱烈，現場不少大馬消費者表示，台灣食品美味且有名，專區設置不但造型醒目且更方便採購，期待有更多台灣美食出現在大馬市場。

外貿協會表示，瞄準馬來西亞消費者週末的購物高峰，TAIWAN SELECT將持續積極搶攻商機，每逢週末均推出產品介紹及免費試吃、試飲活動，以各式美味征服消費者的味蕾，讓更多人知道除了珍珠奶茶與鳳梨酥之外的台灣好味道，體驗台灣食品的多元與獨特魅力。

「TAIWAN SELECT」為經濟部長郭智輝上任後大力推動的計畫，盼以政府之力量，打造共同行銷策略，用以大帶小的方式協助中小企業往外走，提升台灣產品的國際能見度，進而協助業者打入海外市場通路。外貿協會表示，首波規劃除了於馬來西亞布建通路專區之外，10月份也將於美國西岸食品通路辦理促銷活動，未來更將於各項海外展覽及活動亮相TAIWAN SELECT，並依不同市場、活動及趨勢挑選主題性產品展出，持續展現台灣的超強「食」力，吸引國際目光。

此外，11月15日至19日將於AEON超市再舉辦一場TAIWAN SELECT快閃活動，透過趣味行銷活動及記者會吸引更多消費者關注，並特別邀請馬來西亞的重要媒體、買家及知名網紅參與，進一步擴大推廣效應。

「TAIWAN SELECT」的創立不僅為台灣食品在國際市場上開闢了新的銷售通路，也為海外消費者帶來更多元的選擇，進一步促進台灣與全球市場的連結。