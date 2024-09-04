快訊／最低工資連9漲！明年起調升至2萬8590元、時薪190元

勞動部4日召開首次最低工資審議會，歷經4小時後，會後拍板決議明年最低工資從月薪新台幣2萬7,470元，調漲至2萬8,590元，漲幅約4.08%；時薪從183元調至190元，後續將送行政院核定，預計將於2025年元旦生效。

台積電美國廠「被逼著去」？ 經長郭智輝否認：他要靠近市場

經濟部長郭智輝今日出席SEMICON Taiwan 2024國際半導體展開幕典禮時表示，世界級的公司對於新的設點都會有充分評估，不會是被逼著去設廠，台積電會去美國設廠主因就是因為靠近市場，郭智輝也祝福台積電，是目前進展順利，應該會如期量產。

快訊／美股拖累！日經指數重摔1200點 日韓股哀嚎

受到美股半導體重挫影響，日韓股早盤哀鴻遍野，韓國綜合指數跌逾3%、日經225指數狂殺逾1200點，跌幅超過3%，為8月5日暴跌以來最大。

輝達出現賣出訊號 分析師示警：美股40年長期多頭可能見頂

根據外媒《Business Insider》報導，Wind Shift Capital創辦人、資深金融策略師資深策略師 Bill Blain認為，t輝達（NVIDIA）的股票正在向投資人發出一個巨大的「賣出」訊號。

Gogoro赴美上市股價慘 謝金河：可能走錯路「在台上市不寂寞」

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「Gogoro的一念之間」為題撰文，表示台灣新創公司因為在台上市估值不高，紛紛前往海外上市，不過到美國上市的Gogoro，股價卻慘不忍睹，如果當初不選美國，而是選在台灣上市，也許情況會不一樣，到美國上市，可能是走錯路！

快訊／外資大逃殺！ 重砍台股千億史上最狠

受到美股全面重挫影響，亞股全倒，台股今（4）終場大跌999.46點，創史上收盤第3大跌點，收21092.75點，其中外資賣超高達1007.51億元，創下史上賣超首位。

立院擬審2筆千億預算 台電董座曾文生：今年千億補貼民生電價

電價審議會將在9月下旬舉行，台電董事長曾文生今天表示，政府共2筆千億預算要補貼台電，應會同一時間在立法院審查；其中，今年追加預算千億主要補貼民生電價，若能在立法院順利通過，台電今年可望損益兩平。

投資日股怎麼挑？一文掌握重點！

日股7月創高後回檔修正，許多人欣喜撿便宜，該留意哪些類股？由於市場仍存變數，宜以五大商社、製造業、消費娛樂、關鍵半導體等具巴菲特護城河概念的日本大型龍頭企業為首選，較能追漲耐震。想更輕鬆投資者亦可藉由日股ETF打包投資績優龍頭股。

美股「未爆彈」蘊釀中！ 美銀：留意周五非農指數

美國8月製造業活動連續第5個月萎縮，加重了投資者對美國經濟衰退的擔憂。引爆3日美股全面重挫，但根據《Market Watch》報導，美銀提出警告指稱，本周美股面臨最大風險是周五公佈的8月非農報告，若高於預期、出現過熱的就業數據，將讓市場重新評估今年降息次數。

快訊／基本工資調漲4.08%！ 勞工明年保費估每月新增56元

基本工資明年調漲至2萬8,590元、勞保費率為12.5%，勞工每月負擔保費為715元、雇主每月負擔為2,502元、政府負擔為357元；也就是說，在勞保費用方面，明年勞工每月增加56元、雇主每月增加195元、政府每月增加27元。