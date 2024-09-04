快訊／基本工資調漲4.08%！　勞工明年保費估每月新增56元

▲基本工資明年調漲至2萬8,590元。（圖／記者李毓康攝）
記者楊絡懸、廖婕妤／台北報導
基本工資明年調漲至2萬8,590元、勞保費率為12.5%，勞工每月負擔保費為715元、雇主每月負擔為2,502元、政府負擔為357元；也就是說，在勞保費用方面，明年勞工每月增加56元、雇主每月增加195元、政府每月增加27元。
配合勞工保險年金制度實施，勞保費率每2年將調整一次，每次調升0.5個百分點，因此，2025年元旦起，勞保費率將調整為12.5%（含就業保險1％），調漲之後預計共有約1,037萬名勞工受影響。
依《勞工保險條例》第13條規定，自2009年起勞保費率採「費率自動調整機制」，每2年調升0.5個百分點，最高上限為13％；2023年依法調整為12%，2025年調整後含就業保險費率1%、為12.5%。
另外，受到基本工資調漲連動影響，明年最低工資從月薪新台幣2萬7,470元，調漲至2萬8,590元，漲幅約4.08%；在勞保費率為12.5%，勞工每月負擔保費為715元、雇主每月負擔為2,502元、政府負擔為357元。
若與現行勞保費用相比，明年勞工每月勞保費用將增加56元，雇主每月增加195元，政府每月增加27元。
讀者迴響