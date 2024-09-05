【廣編】陽獅集團玩轉創意　創新周年慶點亮夢想品牌

▲陽獅集團台灣2024周年慶，陽獅集團亞太區首席執行長林真、台灣首席執行長張明玲，在多功能展演空間的綠設計裝置藝術環繞下，與各品牌團隊同歡。

圖、文／陽獅集團提供

整合三年後的周年慶，陽獅集團台灣（Publicis Groupe Taiwan）以破框創意致敬團隊的破紀錄成就，邀請獲得金曲獎的知名樂團「告五人」，為同仁們帶來台灣史上首場「辦公大樓空中演唱會」。這場別開生面的活動，讓2024的周年慶充滿了繽紛與驚喜的新高度，更展演了無限延伸的創意能量。

「我們去了世界很多地方演出，但從來沒有在辦公大樓裡演唱過，」表演中場時告五人這樣說。「我們也是第一次，相信這也是台灣的第一次。」陽獅集團台灣首席執行長張明玲笑著，「陽獅集團屢屢以創新思維，展現出前所未有的成績，一切得力於獅群們勇於突破的DNA！

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這場突破框架的創新演唱會，是陽獅集團台灣對同仁們在創意、媒體、業績三面向優秀成績單的最佳回饋。2024年陽獅集團喜訊連連，旗下創意品牌李奧貝納（Leo Burnett Taiwan），與媒體品牌星傳媒體（Starcom Taiwan）、實力媒體（Zenith Taiwan）合作攻下數個指標客戶，業績連三年成長，再度突破新高。

李奧貝納為公益創作的「紙紮器官」與「器官捐贈聲紋卡」兩項行銷傳播方案，橫掃以坎城國際創意節（Cannes Lions）為首的各大國際創意獎，再三刷新台灣獲獎紀錄； 兩大媒體代理商旗艦品牌—星傳媒體和實力媒體，更在全球最具代表性的RECMA媒體代理商排名中，携手攻佔一、二名。

李奧貝納此佳績不僅突破了台灣最佳紀錄，也在東南亞名列前茅。根據Campaign針對亞太市場所做的近三年亞太地區各市場獲獎統計數字顯示，此次台灣的坎城獲獎總成績，在東南亞各國中名列前三，更是兩岸三地中成績最佳的市場。