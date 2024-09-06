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黑貓宅急便的幕後推手！　統一集團深化與日本雅瑪多合作

▲日本物流龍頭雅瑪多運輸。（圖／記者廖婕妤攝）

▲日本物流龍頭雅瑪多運輸事業戰略部課長戶川芳信、統一企業公共事務室部長凃忠正。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣宅急便龍頭統一速達（黑貓宅急便），是由統一企業（1216）與日本宅急便雅瑪多運輸合資成立，2023年營收為139.38億元、稅後純益為12.29億元，成為統一集團打造全台最大物流帝國的重要小金雞，未來統一集團與日本雅瑪多將持續深化關係，在國際物流業務方面雙方也將於台灣進出口等業務保持合作。

統一速達是統一集團的小金雞，1999年10月統一集團與日本雅瑪多簽訂技術合作契約，正式將「宅急便」服務引進在地市場，2000年10月6日，統一速達正式營運，至今全台共有4個轉運中心、176個營業據點、7000家代收店，從剛開始只有54件包裹、到現在已累積逾120億件包裹，除了提供包裹寄取件物流服務，更延伸至金流、商流、倉儲加工及跨足醫藥物流業務。

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日本宅急便雅瑪多事業戰略部課長戶川芳信表示，日本雅瑪多跟統一企業的關係，是從1997年開始，統一主動跟日方聯絡，雙方接觸後談下來發現理念相同，因此2000年開始正式展開合作、成立統一速達。

▲日本物流龍頭雅瑪多運輸。（圖／日本雅瑪多提供）

▲日本物流龍頭雅瑪多運輸。（圖／日本雅瑪多提供）

統一集團持股統一速達約9成、日本雅瑪多持股約1成，戶川芳信指出，日本雅瑪多一開始是提供授權給統一速達使用，經過10年合作後，2010年變成永久授權，雙方合作很愉快，統一速達目前已經在台灣服務24年，帶給台灣民眾便利的生活，日方也感到非常開心。

日本雅瑪多也說，對日本來說，台灣是重要市場，從2000年統一速達開始營運以來雙方就持續合作，國際物流業務方面也將持續於台灣進出口等業務保持合作，不過，雖然日本與台灣市場規模不同，但在環保議題及勞動力短缺等共同面臨的經營課題上，雙方將更深化合作關係，在導入新技術、分享專業知識等方面，雙方也將持續加強合作。

關鍵字： 宅急便統一雅瑪多

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