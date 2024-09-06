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貿協攜手我商拜會肯亞首富與指標型企業　共同衝刺非洲經濟圈

▲左上圖左起黃志芳、Machines Technologies Ltd.執行長Sanjiv Mukherjee、肯亞百大企業MTL Distributors Ltd 與Software Technologies Ltd 總經理暨肯亞首富Merali交流產業洞見並討論未來合作方向；右上圖黃志芳(左5)率台塑、富強鑫、台灣豐田通商與詮達化學等參與肯亞台灣日；下圖肯亞豐田商社歡迎團員與參訪交流非洲製造與在地經驗。（圖／貿協提供）

▲左上圖左起黃志芳、Machines Technologies Ltd.執行長Sanjiv Mukherjee、肯亞百大企業MTL Distributors Ltd 與Software Technologies Ltd 總經理暨肯亞首富Merali交流產業洞見並討論未來合作方向；右上圖黃志芳(左5)率台塑、富強鑫、台灣豐田通商與詮達化學等參與肯亞台灣日；下圖肯亞豐田商社歡迎團員與參訪交流非洲製造與在地經驗。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳於9月3日至4日率領由台塑、富強鑫、台灣豐田通商及詮達化學等企業代表團，赴肯亞進行台灣日交流會，並拜會東非首富企業，就「肯亞製造」進行深度交流。

在黃志芳帶領下，團員陸續會晤肯亞商界指標業者，如肯亞首富Sameer集團負責人穆拉尼(Sameer Merali)、肯亞紡織大廠Bedi Investment 創辦人貝迪(Jaswinder Bedi)及肯亞第三大家族企業Chandaria集團負責人錢達利雅(Darshan Chandaria)，進行交流。

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其中，Sameer集團已在肯亞農糧、汽機車銷售與玻璃工廠居領先地位，同時近年來在資通訊、儲能及綠能產業加大投入，並強調建立Data Center的需求，擬借力我國高科技產業的能力一起發展，黃志芳現場亦力邀其來台參與COMPUTEX展。

黃志芳強調，台灣經濟奇蹟的成功因素之一，在於製造業的發展模式，透過與肯亞商界分享成功經驗，必能加速其實現成為東非製造中心的目標，同時也能帶動該國就業市場與天然資源利用，對該國長期經濟發展將形成良性循環。

透過台灣豐田通商的協助，代表團前往肯亞石化與橡塑膠相關指標性企業參訪，走訪產線並與當地主管進行經驗交流，並藉由豐田通商肯亞駐點總經理Akira Wada分享非洲布局策略，了解其致力於能源、基建、醫衛、交通與消費用品等領域，全面性參與非洲市場成長並積極落實ESG及人才培育以促進雙贏。同時，豐田通商堅持「With Africa For Africa」的理念，讓此次參團成員對於生根非洲的在地化經營及永續發展，有更全面的認知。

9月4日的台灣日交流活動，外貿協會奈洛比台貿中心邀請50位當地指標企業家參與，為雙邊代表創造相互了解和探討合作機會的新平台。出席致詞貴賓包括肯亞紡織大廠Bedi Investment創辦人暨主席Jaswinder Bedi、肯亞國家商業與工業聯合會代表Ken Onditi，肯亞電信巨頭Baran Telecom Networks (BTN)主席Alex Chesosi，CFAO肯亞主席暨肯亞前駐日本大使Amb Dennis Awori等人。

交流會上，Jaswinder Bedi指出非洲自由貿易協定（AfCFTA）的落實，創造了一個全新的非洲市場，並且突出肯亞在東非區域中心的功能，值得我商前來經營；Ken Onditi認為肯亞與整體非洲人口成長的潛力，無論是發展內需、在地製造，或以肯亞區域優勢進入東部甚至整個非洲市場都值得期待。

Alex Chesosi表示，肯亞的金融與通訊創新應用獨步非洲，影響力擴及中東與印度，而台灣在科技業與製造業方面的優勢，可以與肯亞互補並提高綜效；Amb Dennis Awori認同臺灣目前在全球供應鏈的角色，我業者可借力肯亞豐富的天然、人力資源以及區域優勢，加速雙邊經貿交流。

肯亞位於非洲東部，是東非經濟樞紐和區域第一大市場，連接東非重要海港-蒙巴薩。其擁有約五千多萬人口，市場規模較大，以穩定的經濟成長為特色。根據IMF預估，肯亞2024年的經濟成長率維持在5%以上，並在2025年有望達到5.5%。除了強勁內需市場，肯亞農業、金融服務、資訊科技以及旅遊業的穩健發展，都有助於其經濟持續成長。

根據聯合國貿易與發展會議最新報告，肯亞成為各國在非洲的重要投資目的地之一，2023年吸引直接外國投資(FDI)達到90億美元。肯亞政府致力於財政改革、提升基礎設施及創新環境，並積極吸引私人企業參與，這些措施有效增強肯亞的經濟韌性和吸引外資的能力。

代表團此行不僅展示台灣企業在國際市場上的優質競爭力，也為台灣與肯亞乃至整個非洲的經濟合作奠定堅實的基礎。黃志芳表示，未來外貿協會將繼續帶領更多台灣企業深入非洲市場，不只雙贏更要多贏。與會雙邊企業家一致表示，期待未來有更多合作機會。

關鍵字： 貿協肯亞首富指標型企業非洲經濟圈

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