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賺美股免盯盤　三個要訣先記起來

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．蔡武穆

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SK康德
理周教育學苑講師
台灣大學財務金融所碩士
國際股債專家
人氣頻道「SK白話財經創辦人」
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美股專家SK康德過去在交易室工作，洞悉總體經濟及美股趨勢，曾在美股賺進千萬財富，並自創「動能風火輪戰法」，提高交易勝率。

SK康德在交易室工作時，每天被要求看十年期公債殖利率及S&P 500，發覺S&P 500漲多跌少，是賺錢的機會，一頭栽進美股研究，從小資金累積到大部位。

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美股大型股股性更活潑

他說，台灣以電子業佔大宗，很多是美國品牌廠的供應鏈，熟悉美股可以更深了解台廠供應鏈的景氣。其次，美股的趨勢比台股更明顯，資金集中在大型股身上，投資美股會有更好的報酬。

操作台股必須從中小型股找飆股，美股正好相反，市值超過千億的大型股像是微軟、谷歌、輝達等股性都非常活潑。原因在於美股是全球的市場，這些大型股有能力吸引全球的資金進場，從手機到AI，全球投資人都到美股找趨勢、找飆股。

因此，操作美股比台股更容易，不用到上千檔的中小型股去挖寶，真正的寶藏就在前七大或前二十大科技股，專心操作這些股票就可以有很好的報酬。

美股趨勢強 採突破進場策略

SK康德說，台股漲漲跌跌，趨勢不太明確，漲多了就會拉回，很多人習慣抓轉折，相反的，美股有很強的趨勢，只要公司有好的產品，獲利持續成長，股價就有本錢繼續漲，所以操作美股不要亂抓轉折，反而應該採取突破進場的策略。

美股沒有漲跌幅的限制，財報出爐時，通常一翻兩瞪眼，不是大漲就是大跌，SK康德認為，投資朋友不要被漲跌幅嚇到，如果把時間拉長來看，短時間的大漲或大跌對於趨勢不會有太大的改變，即便是某一季財報不如預期，還可以在下一季財報有所表現，收復下跌的失土。

美國是科技業的領頭羊，每年流行的科技題材不同，從早期的PC/NB、手機到近期的AI，產業趨勢不同，產生的飆股也不同。

跟著法人布局題材股

SK康德說，法人通常會在第一季調整部位，起漲的大趨勢通常會在四、五月反映，因此，每年四、五月可以好好的觀察哪些大型股漲幅特別明顯，跟著法人布局題材股。

例如，今年一月到四月，AI領頭羊輝達漲幅超過180%，很多人怕套牢不敢買進，結果到今年九月，輝達漲幅超過200%，錯失一次最佳買點。

SK康德自創「動能風火輪戰法」，「風」是順勢操作，一檔股票能大漲，要有人搧風點火，操作要跟著風向走，上漲不做空、下跌不做多。

「火」就是關鍵價位，每一個物質都有燃點，投資的起漲點就是起火點，當股價上漲超過關鍵價位，跟著風向走，可大大提高勝率。

每日「走圖」抓到好買點

美股雖然趨勢明顯，很多人抓不到買賣點，每日的「走圖」可以幫助我們抓到好的買點。

SK康德說，好的買點是指進場之後，不用等很久就開始起漲，他習慣看量最大的那一根Ｋ棒，代表法人進場操作。「凡買過必留下痕跡」，法人資金較大，對股價有推升效果，量大的那一根Ｋ棒可以找出關鍵價位，若這一根Ｋ棒向上突破壓力區，就是一個起漲的買點。

例如蘋果，過去測試壓力都被擋下，待六月十一日漲破壓力區，壓力點反而變成支撐點，來到207美元，之後，股價一路走高來到220元，就是一個好的案例。

再以輝達為例，輝達今年三月初有一根量大紅Ｋ，大概在95美元左右，今年六月股市重挫，輝達跌到95美元，「我告訴學員不用緊張，輝達在95美元有強力支撐，果不其然，當天跌到93美元之後，就一路起漲，再次證明起火點就是關鍵價位的概念」。

高檔出現Ｎ字 準備跟股票分手

美股走大趨勢，轉折不能隨便用，那如何判斷趨勢轉弱？SK康德說，若高檔出現Ｎ字型態，就要準備跟股票分手。

Ｎ字型就是先有一波下跌，然後反彈，之後再下跌，跌破前一波低點，代表股價轉弱。剛才提到，美股走大趨勢，如果多頭趨勢明確，「頭頭高、底底高」，回檔沒有跌破前低，就會繼續往上攻，但倘若出現高檔Ｎ字型跌破前低，就要提高警覺。

另外，想要提高勝率，必要做盤勢規劃，SK康德說，很多人喜歡做「無意義的盯盤」，上漲、下跌不知採取什麼策略，就是無意義的盯盤。

開盤前就做好盤勢規劃

「有意義的盯盤」是指開盤前就要做好盤勢規劃，根據前一天的股價及Ｋ線走勢，例如，突破哪個價位進場、跌3%選擇減碼或加碼，養成盤勢規劃的好習慣，就能氣定神閒，不會被消息面左右。

其次，好的盤勢規劃，一定要帶進關鍵價位的概念，當股價跌或漲的哪個價位，該做什麼事，當股價離關鍵價位很近，再來做掛單的動作，就能省下盯盤的時間，做更理性的決策。

找關鍵價位順勢操作

SK康德操作美股獲利上千萬，不用盯盤，晚上照樣睡覺，不影響生活作息，最大的秘訣是找關鍵價位，突破進場、跌破減碼的順勢操作，少走很多彎路。

最末，他提醒要學習美股的朋友，一、美股大者恆大，不需要到中小型股挖寶；二、順勢操作，不要隨便抓轉折；三、學習走圖，了解關鍵價位，抓到起漲點，提高勝率。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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