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建新國際8月營收年增29%　「環保裝卸」將為Q4業績添動能

▲左起建新國際董事長陳彥銘、總經理柯勝鐘在法說會上。（圖／記者張佩芬攝）

▲建新國際8月營收年增29.4%。圖左起該公司董事長陳彥銘、總經理柯勝鐘。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

專業整合物流廠建新國際(8367)公告8月營收2.48億元，月增5.1%、年增29.4%。公司說明，本月有顯著的年增幅度，主要是子公司建通環保自動裝卸碼頭今年起加入營運挹注，其餘本業也有穩定成長，所以繳出年月雙增的好成績。

展望9月，與上月的訂單變化幅度不大。第四季公司則有三項偏多因素可期，分別是銅土客戶有機會重新回流、紙業運輸新業務、印度塑化需求旺盛，屆時營運將有感提升。

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總經理柯勝鐘強調，子公司安順、建通的裝卸業務為環保密閉式煤倉，獲國內塑化大廠採用之外，成功築起企業差異化的護城河，未來將繼續協助各產業落實ESG政策。

建新上半年每股純益達1.83元，年增17.3%。近兩年的現金配息率逾八成，十分穩定，公司將朝著高配息的股利政策，繼續前進。

公司專營台北港、台中港、高雄港等三大碼頭的裝卸、倉儲、物流。其中，台中與高雄港的環保裝卸，獲客戶踴躍採用，未來動能最為明顯。建新旗下有四家子公司，安順與建通專營自動化卸煤業務及智慧化室內煤倉、另有中科國際主攻精緻倉儲、以及新科智慧。

關鍵字： 建新國際營收年增29.4%動能轉強

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