海研會52年會址通過都更案產值估倍增為6億　桑國忠將連任理事長

▲左上圖海研會理事長桑國忠（右二）主持會員大會。右上圖港務公司董事長李賢義（右二）頒感謝獎給教育訓練課程委員會委員，左起超捷集團蔡登俊董事長、李賢義董事長、關務署臺北關前林政雄主任秘書、台北海洋科技大學海空物流與行銷管理系許秀麗副教授；下圖桑國忠(前排左四) 頒感謝狀給全體理監事。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中華海運研究協會今(6)日召開第25屆第一次會員大會，會上通過擁有52年歷史的台北市林森北路力霸大樓553坪會址參與都更，預計房產價值將從3億元提高為6億元，出租的辦公室月租可從6.9萬提高為13萬元，還增加9個停車位可供出租。今日該會進行理監事改選，現任理事長桑國忠教授預料將可順利獲得連任。

海研會的前身是中國驗船協會，該中心民國65年應交通部要求，改為財團法人組織，民國67年7月1日正式成立「財團法人中國驗船中心」，接辦原中國驗船協會辦理的船舶檢驗工作，原社團法人「中國驗船協會」則作為純學術性團體，後更名為中華海運研究協會。

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桑國忠報告指出，都更案建築資金由宏國建設/宏柏開發負擔，每坪舊建物可分得0.9坪新建物，海研會現有4、5樓建物坪數計553.24坪，改建後約分得497.92坪，土地原55.93坪，可分得60%，約33.558坪，另新增9.56個地下室平面停車位，每個車位市價約3百萬元。

改建後需要繳交的土地增值稅等1955萬餘元，協會約有3千萬元基金可以支應，改建期間可獲建商補助搬遷與臨時辦公室租金，全案申請與施工估計要六、七年時間。今日投票231票同意，4票不同意。

▲傑出海運青年得獎人與頒獎人大合照，前排左起航港局局長葉協隆、海研會理事長桑國忠、航政司司長韓振華、航港局局長李賢義、航港局前局長黎瑞德。（圖／海研會提供）

今日會上頒獎表揚18名海運傑出青年(40歲以下)，包括驗船中心驗船師陳德鋒、陽明海運資深工程師陳彥穎、航港局專員林昕平等不同海運專業，名單可上海研會網站查詢。

今日理事當選人包括余坤東、吳進發、李賢義、汪秋月、周明道、周淑敏、林上閔、

邱榮和、桑國忠、張弘宗、張志清、許秀麗、楊清喬、楊曜州、葉陳輝、劉詩宗、劉曜誠、蔡登俊、蔡豐明、戴輝煌、謝承宏21位。

候補理事：郭思瑜、方信雄、蔡信華、陳秀育 4位。

監事：方福樑、王堉苓、王瀞珮、吳志淵、林泰誠、郭信一、蔡絢麗7位。

候補監事：翁祥凱、賴威伸2位。