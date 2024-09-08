快訊／雨彈炸裂！3地淹水警戒　台南市2區列一級

英特爾效應！陸行之憂AI客戶重複下單 台積電資本支出上看12兆

美系半導體大廠英特爾（Intel）財務出現疑慮，外媒《彭博社》曝現金流不利資本支出，市場原預期台積電（2330）將因此獲得更多訂單，不過前半導體外資分析師陸行之指出，近期與台積電高層主管聊，「有擔心AI客戶重複下單」導致明年資本開支超過營收40%或400億美元（約台幣12.77兆元）的問題。

最大「金主」停手！ 黃金連4個月未獲中國央行加碼

國際金價節節攀升，中國央行連續4個月暫停增持，持有重量持續保持7280萬盎司，但因金價走揚，中國黃金儲備價值已從7月底的1766.4億美元（約台幣5.64兆元）增至1829.8億美元（約台幣5.84兆元）。

虛擬通貨公會自律規範月底出爐 違規擬處50萬違約金

金管會納管虛擬通貨事業，委外研究專法報告預計本月底送至金管會，同時虛擬通貨公會也正加緊腳步訂定自律規範，同樣可望於9月底出爐。為打擊詐騙，自律規範規劃納入與檢警調聯防機制，違反自律規範最重可處新台幣50萬元違約金。

92無鉛看到「2字頭」！明起汽油大降0.6元 柴油漲0.3元

台灣中油公司自明（9）日凌晨零時起汽油價格調降0.6元、柴油調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升28.2元。本週因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.3元。

台灣自殺防治優質報導 ETtoday獲得優勝與佳作兩大獎

台灣自殺防治學會今（8日）舉辦自殺防治優質媒體報導獎頒獎典禮。《東森新媒體ETtoday》的報導在「新媒體報導獎」類別中獲得優勝及佳作，受到評審的高度肯定。衛福部次長林靜儀出席活動時強調，在自殺防治工作中，傾聽、呼應、陪伴並尋求協助是非常重要的。她呼籲建立一個完善的支援網絡，並鼓勵人們在需要時尋求專業幫助，以促進社會的健康和幸福。

新光金明股臨會停止過戶日 大股東林伯翰提3聲明挺中信金

新光金（2888）雙龍搶珠戰火持續延燒，大股東林伯翰趕在明（9）日新光金股東臨時會停止過戶日前夕發出3大聲明，質疑台新金（2887）團隊透過委託書徵求的方式，以少數股權入主新光金後與台新金，無視獨董許永明建議評估中信金投資新光金的提案，並重申「可以當第1、為什麼要當第4名金控」，呼籲股東親自出席會議並且否決新新金合併。

ATM不能靠臉領錢！ 玉山銀11／5起停止「刷臉」提款

銀行爭搶金融科技（Fintech）新技術，自動提款機（ATM）不斷推陳出新，不過玉山銀卻罕見「倒退嚕」，正式向外公告將於11月5日起停止ATM刷臉提款的服務，屆時玉山銀的存戶操作ATM，也不能再靠臉領錢。

台股波動「短線操作為宜」！專家點出關鍵日期：3大事件需留意

台股上周出現跳水、外資猛力倒貨，不但反彈無力，無法攀回半年線，資金也多走向觀望局面。對於台股這周關注重點及策略，投資專家強調「短線操作為宜」，並點出「9月10日」有3大關鍵事件需留意，分別是8月營收出爐、美國總統大選辯論、以及蘋果秋季發表會。

國際半導體展加持 六福萬怡住房率近滿房

為期3天的國際半導體展SEMICON Taiwan圓滿落幕，帶動國內外商旅住宿需求，六福（2705）旗下台北六福萬怡酒店享有地利優勢，展期住宿及用餐需求大幅挹注營運，平均住房率超過9成，其中2天甚至近滿房，表現亮眼。

中探針首參加半導體展 明年AI產品相關應用營收比重衝三成

成立屆滿40年的中探針（6217）今年首次參加半導體展，並展出800W以上的高功率老化測試座（Burn-in Socket）等19款新探針，展現深化半導體布局的決心。公司預期，隨著新產品導入新客戶，明年AI產品相關應用營收的占比可望衝上三成。