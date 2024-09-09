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美超微「假帳」風波！股價失守400美元　低於3外資最低估值

▲▼美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美超微（SuperMicro）遭國際作空機構興登堡（Hindenburg Research）爆料財報不實操縱股價以後狂跌不止，原本看好公司AI前景的市場評價紛紛轉趨悲觀。包括摩根大通（JP Morgan，小摩）、巴克萊和CFRA等外資分析師最發布最新報告皆重砍目標價預期，美超微上周最後一個交易日股價失守400美元大關，表現低於重砍後的價格。

美超微的股價從1月初的300美元以下飆升至3月份的近1200美元的高點，不過至美國時間9月6日收盤，美超微股價已跌至386.46美元，單日跌幅6.8%，與今年高點相較，跌幅來到69%，將近7成。由於至上周五為止，美超微今年來漲幅仍逾35%，市場上對該公司「抄底」還是「認賠」多有爭論，惟多家大型投資機構報告多建議投資人冷靜看待。

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《Investors.com》報導，小摩分析師Samik Chatterjee出具最新報告指出，美超徵評等由「增持」轉為「中性」，且目標價一口氣從950美元砍至500美元。

Samik Chatterjee強調「由於我們預計該股近期會因不確定性而上漲，因此我們傾向於建議新投資者保持觀望，直到該公司恢復合規為止。」

報告中也澄清，此次降級並不是因為對該公司透過發布年度財務報告重新遵守監管機構的能力的信心下降，也不是因為興登堡報告的內容。

分析師預期，美超微將針對客戶進行安撫策略，確保非常時期不會出現訂單移轉的現象，但此舉可能會出現激進的定價，並與同行競爭更為激烈。

在興登堡報告出爐後，總部位於加州聖荷西的美超微向外宣布延後公告年度財報，此後陸續遭到巴克萊和CFRA等分析師降評。巴克萊分析師 George Wang 將美超微評等從「增持」降為「同等權重」，目標價從693美元降至438美元。

而CFRA分析師Shreya Gheewala則將美超微評等由買進下調為持有，目標價由729美元砍至454美元。

美超微公司官網上仍刊載董事長兼執行長梁見後聲明，強調興登堡報告對美超微「不實或不精確的陳述」，梁並指財報不會有重大調整。不過美超微並未明確說明何時揭露年度財報，僅以「會在合適時機陳述」帶過。

關鍵字： 美超微AI

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