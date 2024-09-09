陽明所屬聯盟明年2月更名　將與MSC在9條歐線換艙擴增直航港口

▲陽明海運所聯盟明年2月透過與MSC在歐洲9條航線換艙，將擴大直航港口覆蓋範圍。（圖／陽明海運提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)所屬的THE聯盟，在明年2月赫伯羅德退出後，將更名為Premier Alliance，今(9)日新聯盟成員宣布將與業界龍頭地中海航運(MSC)於亞洲往返歐洲9條航線展開互換艙位合作，藉此擴大直航港口覆蓋範圍。

赫伯羅德在明年2月將與馬士基合組雙子星聯盟，馬士基所屬2M聯盟屆時將解散，MSC則成為單獨營運的公司，原THE的陽明、韓新遠洋與日本海洋網聯新成立Premier聯盟，另與MSC合作9條歐洲航線，屆時陽明將可提供更廣泛的直航港口覆蓋範圍，並提高亞洲往返歐洲航線服務班次。

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陽明海運蔡豐明董事長表示:「此合作將進一步優化本公司亞洲往返歐洲航線的服務品質，使我們能夠為客戶提供更全面的服務覆蓋範圍，以及更多元的運送選擇，從而為客戶創造更大的價值。」陽明海運透過與MSC之換艙合作，將為客戶帶來更綿密的服務網絡。

陽明海運今日也公布Premier聯盟2025年的東西向服務網絡，並預計自2025年2月生效。公司指出，因應未來聯盟調整，陽明海運計畫自2025年2月起調整東西向航線架構，服務範圍包含亞洲往返美西南6條航線、美西北3條航線、美東4條航線、西北歐6條航線、地中海4條航線、中東2條航線、紅海1條航線，共計26條航線，將持續提供客戶穩健且便捷之運輸服務；越大西洋航線調整將於完備後公告。