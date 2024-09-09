▲台驊控股看好第四季航空貨運旺季。圖為台驊董事長顏益財（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股集團(2636)今（9）晚公布8月營收26.16億元，年增91.43%，月減2.06%。公司指出，由於貨櫃船運高運價吸引小型船舶及季節性加班船運力投入市場，造成運價回落，但而中國黃金周假期在即，託運人出貨意願增加，台驊8月承攬貨量較7月增加16.07%，抵消運價下跌利空，整體營運仍維持熱絡，累計1-8月營收達新台幣167.77億元，年增79.52%。

海運事業部8月營收達16.86億元，年增131.2%，同時，美國ILA於9/4在新澤西州召開工資標準會議，並審查工會向美國海事聯盟(USMX)提出的主合約要求，如未能與USMX達成新協議，罷工真的發生，在壅塞、延誤和運力吸收方面，對美洲線運價會形成一定支撐。目前觀察到為了避免美東墨灣潛在的罷工風險，洛杉磯和長灘港轉內陸貨量已經開始持續增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

空運事業部8月進出口貨量較7月大增4成，帶動營收達5.16億元，較去年同期大增101.93%，主要受惠亞洲-北美電商業務持續熱絡，加上擔憂美國東岸勞資協議風險及海運航線拉長造成運輸替代效應影響下，使得空運今年承攬運量穩健保持在高檔水位。

同時，集團上半年已取得電子大廠標案實績，9月起將持續積極參與投入科技廠定期標案，未來更著重在車用電子及消費性電子產品業務拓展，全面性提升整體空運營運績效。

鐵路事業部8月份營收為1.79億元，年增91.53%，由於歐洲港口壅堵舒緩，車板陸續返回中國，帶動8月份中歐鐵路出口貨量提升，整體鐵路進出口貨量較7月份增加31%，未來持續深化中歐鐵路及新興市場代理開發業務。

內貿物流事業部8月份營收為新台幣2.35億元，主要受到中國鋰電池及相關產品庫存過剩影響，國際大廠進口鋰礦砂業務需求大幅放緩，使得海江及江船內貿物流收入受到影響，倉儲收入則受惠週轉率提升，營運穩健增長，累計1-8月營收為21.15億元，年增仍維持2位數增長。

展望第四季，整體航運產業同時需面臨包含美東勞資協商、聯準會降息、美國大選及地緣政治風險持續等諸多外在變數挑戰，海運市場展開冬令計劃，包含十一黃金周運力縮減及空白航班等措施，對運力採行主動控制有助於持穩近期持續下行的運價走勢。

空運則預計在年底感恩節與聖誕節等購物旺季效應下，電商、消費性電子等運力需求上升，在運價維持高水位下，可望樂觀看待營運表現。

同時，全球淨零永續已是無法迴避且須積極回應的挑戰，亦是台驊控股未來發展不可或缺的一環，台驊控股集團因應全球化切入永續發展議題，從各事業群業務層面，再從廠域設定到排放源篩選，逐步進行碳盤查與管理，並設立減碳目標，讓台驊控股集團成為永續發展管理標竿企業之一。