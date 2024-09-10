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永慶公益線上講座《當家人失智時》　運用芳療呵護失智者與照護者

▲▼失智症,講座,永慶慈善基金會,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶慈善基金會邀請到郭鐘隆、鄭雅文分享失智症的症狀與行為，破解大眾對失智症的迷思，已於9/9晚上8點半好房網YouTube平台免費開講。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

衛福部今年3月公布委託國家衛生研究院進行「全國社區失智症流行病學調查」，推估113年65歲以上失智症人口數約35萬人，到130年失智症人口數近68萬人，失智症人口將持續攀升！但你有了解失智症嗎？萬一家人罹患失智症，該如何面對失智症狀，照護者又該如何照料失智者家人？永慶慈善基金會邀請到郭鐘隆、鄭雅文開講，以共同著作書籍《當家人失智時》為題，與大眾分享失智症的症狀與行為，破解大眾對失智症的迷思，提供正確觀念，更結合芳香療法與知識，讓失智者與照顧者擁有良好的身心健康與生活品質。

郭鐘隆指出，失智症狀有很種類型，又分成前期、中期及後期，大多數人最常見到的失智症狀是阿茲海默症，但不論是哪類型失智症，患者通常會有記憶力喪失、情緒變化大，及失去自理能力等行為。失智症目前醫學上無法完全治癒，但可在失智初期時以玩簡單腦力遊戲、或散步等簡單運動來控制病情，照顧者也可以陪伴失智者遊玩、運動，減緩失智症狀持續惡化。

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鄭雅文補充，失智症不只是高齡長輩才會得到，年輕族群也有可能失智！曾接觸案例是約40至50歲之間的中年人，工作上屬於中高階主管職，由於用腦過度而導致大腦退化，已有輕度失智症狀，對他們家庭經濟、生活影響甚大。

要如何有效預防失智症，郭鐘隆、鄭雅文皆表示，市面上的保健食品在醫學上目前沒有明顯效益能預防，還是推薦大家多運動、飲食均衡，養成規律生活作息，讓大腦好好放輕鬆，避免大腦負荷過大，才是最好的做法。

此外，鄭雅文也分享幾個簡單的芳療，建議大眾平常多聞聞花香、水果香氣，例如桂花、玉蘭花等花類，蘋果、檸檬和萊姆等水果類，可刺激大腦副交感神經，讓心情變好、焦慮降低，或是喝些花草類的茶飲，如肉桂茶、紅棗茶等，能讓人恢復心情低落的狀態。

郭鐘隆、鄭雅文將與大眾分享接觸到的個案故事、陪伴失智家人的生活情境，提供照護者適當的應對方式，更結合芳療手法，讓照顧者減少心理負擔，也讓失智者延緩症狀，講座已於9/9（一）晚上8點半在好房網YouTube平台免費線上播出。

▲▼失智症,講座,永慶慈善基金會,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲郭鐘隆、鄭雅文以共同著作書籍《當家人失智時》為題，分享如何陪伴失智家人，更結合芳療手法，讓照顧者減輕心理照護負擔，也讓失智者延緩症狀。

《當家人失智時》
主講人：郭鐘隆、鄭雅文
講座網址：https://www.youtube.com/watch?v=2qcRsPCwK2k
 

關鍵字： 失智症講座永慶慈善基金會永慶房市訊息永慶必知小常識

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