AI訂單助攻　宜特8元營收4億元、月增28.93%創新高

▲宜特科技。（圖／翻攝自Google Map）

記者高兆麟／綜合報導

電子驗證分析廠宜特(3289)今日公佈2024年8月合併營收約為新臺幣4.00億元，較上月增加28.93%，較去年同期增加25.80%，刷新歷史新高紀錄。累計今年1至8月營收為28.33億元，年增9.70%。

宜特表示，本月營收突破4億大關，創下新高紀錄的主要推動力有兩項：首先，國際大廠AI相關訂單湧入，貢獻顯著營收；其次，公司擴廠計畫成效逐漸顯現，產能增長助力營收提升。

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宜特進一步說明，近期接獲全球高效能處理器晶片大廠在AI領域的可靠度驗證（RA）與故障分析（FA）訂單，同時，子公司宜錦也獲得大量AI相關功率元件薄化訂單，8月開始獲利，進一步帶動公司整體業績成長。

此外，隨著宜特台元廠區的一廠、二廠建置完成，相關機台設備逐步進駐，全面提升在竹北台元的故障分析（FA）與材料分析（MA）一條龍解決方案實力，能夠更加貼近客戶需求，就近提供服務。此外，近期新成立的宜特中興廠區，將進一步擴充了公司在可靠度驗證（RA）領域的產能和服務能量，為未來業績成長注入新的動力，強化公司在市場上的競爭力，為未來持續增長奠定了堅持基礎。

而在另一個迅速崛起的市場—太空產業，宜特也正積極布局以掌握新機遇。隨著新太空時代來臨，低軌衛星技術快速發展，商業化測試驗證的需求大增，為協助有意投入此領域的國內外廠商進行太空環境驗測，提升產品競爭力，宜特成立太空環境測試實驗室，預計10月起正式啟用，將可提供從地面火箭發射到太空所需，包括震動、衝擊、熱真空、輻射等關鍵項目在內的各項環境與可靠度測試一站式解決方案。

早在2020年，宜特已獲得國家太空中心邀請，加入「台灣太空輻射環境驗測聯盟」，共同在台灣推動並建立太空輻射測試與驗證能量，並在2021年偕同聯盟，完成首例台灣影像感測器以及記憶體模組廠商輻射驗測服務。

經過幾年的耕耘努力，目前宜特科技已透過既有的「輻射測試聯盟」，完成數十個案例，包括類比、數位、記憶體、射頻等各種電子零組件輻射測試案。

除了輻射測試，爾後宜特科技在震動、衝擊、熱真空等太空環境測試項目也持續投入研究，並建置太空環境測試實驗室，預計下個月正式啟用，可望大幅提升亞洲在太空環境測試的案量，提供更多衛星製造商就近在地化測試驗證服務，協助國內外廠商進行太空環境驗測，使廠商可以更專注在產品的設計與製造，加速台灣與亞洲各國的太空產業發展。