華航8月營收寫同期新高　貨收53.07億創今年最佳

▲華航。（圖／華航提供）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）8月營收為177.46億元，月減3.2％、年增8.99%，為歷年同期新高，其中客運收入為111.93億元，年增3.51%，主因為旅運市場需求持續活絡；貨運收入為53.07億元，創今年最佳表現，月增2.05%、年增24.26%。累計今年前8月合併營收為1349.72億元，年增10.04%。

華航表示，延續暑期旅運需求，8月全線載客率維持8成以上水準，適逢暑假探親及學生旅運需求旺盛，歐美航線為客收主力，其中紐約、溫哥華較前月增幅最多，西雅圖航線也獲市場正面迴響，獨家布拉格航線載客率也有近9成表現，國人最愛的日、韓航線也助益營收成長。喜迎秋季民眾出遊潮，中秋連假日本航線訂位需求湧現，東京、大阪、名古屋、高松、沖繩、福岡等航線載客率皆達95成以上，9月整體訂位也持續增加中，華航每週共計提供超過150班日本航線服務，以密集班次衝刺營運表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航指出，8月貨運受益於AI伺服器、半導體機台及高價發動機等需求持續強勁，相關包機需求湧現，帶動8月貨源穩定成長，致使貨運收入增加。隨著步入傳統貨運旺季，貨運需求預期將持續暢旺，尤以9月起各品牌手機、PC等個人電子用品將陸續有新品發表，相關換機出貨潮預期將更進一步推升市場艙位需求。華航將充分利用客貨機運能，積極爭取高價包艙及臨時加包機貨源，期於旺季中持續拉抬運價，擴大營收及獲利。