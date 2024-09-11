貨櫃三雄8月營收皆翻倍成長　萬海預期Q3貨量續增

▲萬海航運。（圖／萬海提供）
記者廖婕妤／台北報導
海運市場運價持續修正，長榮（2603）、萬海（2615）8月營收與上月相比略減，但貨櫃三雄8月營收皆較去年同期翻倍成長，其中，萬海預估Q3貨量持續增長，陽明（2609）則認為市場仍有塞港、美東罷工等變數，不確定性要審慎應對。
萬海8月營收為194.06億元，月減3.49％、年增126.45％；累計今年前8月合併營收為1052.94億元，年增57.55％。
萬海表示，受到部分航線運價修正及整體貨量增加，8月營收較上月呈現略減，但較去年同期有顯著增加。展望Q3，傳統假期備貨需求，預期貨量持續增長，公司亦將檢視航線效益及客戶需求，適時調整船舶調度來優化經營成效。
長榮8月營收為537.59億元，月減1.17％，年增115.74％；累計今年前8月合併營收為3031.23億元，年增66.05％。
陽明8月營收257.6億元，月增1.19％、年增110.51％；累計今年前8月合併營收為1476.09億元，年增54.25％。
陽明表示，部分重要港口偶有塞港議題，加上航線繞道影響，整體船噸供給仍緊張；歐美、加拿大及中國之間貿易壁壘、地緣政治風險持續，全球經貿發展仍存在很多不確定性。
陽明指出，美國東岸碼頭工人勞資談判暫時沒有實質進展，德國碼頭工人勞資協商持續進行中，仍然有罷工風險，將持續觀察碼頭作業動態，並審慎應對。
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