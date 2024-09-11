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佩琪遭爆存619萬放4戶頭　ATM各分8次即可辦到

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，陳佩琪。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪遭爆利用ATM（自動櫃員機）存款619萬至4個戶頭，前後存款逾60次。《ETtoday新聞雲》盤點全台3.2萬台ATM裝機規定，每家銀行ATM每次卡匣可吸納鈔票約在50張至200張之間，若全為千元鈔，單筆吸納量多為20萬元，以此推算，4個戶頭各分8次存入即可達成使命。

銀行主管表示，ATM自行存款多未設限，但銀行存提款機的「胃納量」有限，有大筆資金存入需求時往往要分批放置鈔券。

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舉例來說，彰銀、凱基銀、安泰銀、新光銀、華南銀行都設定ATM自行存款單筆上限100張，台灣銀行、聯邦銀行則是依照機型不同單筆上限落在50～100張；中國信託單筆限150張；北富銀、京城銀、渣打銀單筆鈔券上限為200張。

若以存放619萬元資金至4個不同戶頭為例，每人平均要放約154.75萬元，再以存款上限一次200張、每次都存千元鈔估算，最多一次能存20萬元，一個戶頭操作8次以內可以完工。

另外，有4家銀行針對旗下ATM自行存款有設定「單日限額」，包括：財政部官股銀行台企銀的ATM自行存款有設定單日上限5萬元、遠東銀行、國泰世華銀單日不能超過20萬元、台中銀行單日上限48萬元，對於有大筆資金存入理財的需求較難因應。

銀行主管表示，雖然台新銀行、上海銀行、三信商銀、土地銀行、星展銀行、永豐銀行、玉山銀行，以及陽信銀行等8家銀行對分批的鈔券視為「同一筆」，不必重頭操作，但若資金異常流入，銀行內部也會有警示偵測機制，會向主管機關通報說明。

關鍵字： ATM存款

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