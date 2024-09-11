華為三摺機概念股！富世達「漲跌劇烈」被盯上：7月賺1.29億元

▲華為「三摺疊手機」Mate XT亮相，軸承廠富世達為主要受惠者之一。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

軸承廠富世達（6805）因摺疊手機題材不斷，近期股價漲跌劇烈，被證交所列入「注意股」，也應要求必須公布相關財務業務等重大訊息，盤後公告自結7月淨利1.29億元，年成長1.09倍；單月每股淨利（EPS）達1.88元。

富世達7月營收6.15億元，創歷史單月新高紀錄，8月營收雖然月減2.26%，仍達6.01億元，不但連續3個月維持6億元高檔，今年以來共有5個月份達到6億元門檻；累計今年前8個月營收46.46億元，年增40.8%。

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觀察獲利情形，富世達今年上半年稅後淨利4.8億元，年成長88.97%，每股淨利7.01元；如果加上最新出爐7月EPS數據，富世達累計今年前7個月每股獲利約8.89元。

近期富世達題材不斷，華為全新三摺手機Mate XT相關規格及售價亮相之前，短短3天就湧入400萬人預訂。由於富世達是華為摺疊手機軸承的主要供應商，加上富世達積極布局伺服器滑軌、水冷散熱重要零組件快接頭，激勵股價上升，9月10日盤中股價最高衝上815元，終場卻以762元為收，漲跌幅度震盪。

根據證交所公告，富世達因9月10日本益比為61.2，且股價淨值比為10.93，另當日周轉率9.51%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比4倍以上，被列入注意有價證券。

儘管華為三摺手機Mate XT氣勢磅礡，但因為售價至少要人民幣1萬9,999元（約新台幣9萬元），實際銷售情形能否成手機品牌亮點仍要觀察。富世達9月11日股價開高走低，終場下跌8元，跌幅1.05%，以754元作收。