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國人瘋買世界級公司股票！　國泰世華CUBE App美股定期定額新功能上線

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美股投資人示意照。（圖／路透社）

記陳瑩欣／台北報導

美國聯準會（Fed）啟動降息循環，全球金融市場波動加劇，隨著國人資產配置多元化，除了台股，美股更是前進海外股市首選，除了透過海外券商外，善加利用複委託，結合定期定額達到無痛存美股目的；近期國泰世華CUBE App美股定期定額新功能上線，整合開戶與美股投資的一站式金融服務，中文操作介面，用手指按一按，最快5分鐘線上開立證券戶與複委託戶，開戶後使用定期定額投資美股功能，輕輕鬆鬆當起世界級公司的股東。

專家指出，台股交易以科技股為主，而台科技大廠又與美科技大廠息息相關，當投資人追逐「蘋果概念股」、「AI概念股」時，不如買美股本尊，不過美股交易時間往往是台灣半夜時間，加上美股與台股最大的差別是沒有漲跌幅限制，波動較大，此時採定期定額理財投資策略，半夜不用起來看盤，影響隔天上班的精神，且定期定額長期購入能降低平均投資成本，省去判斷股票高低點的困擾，低門檻的入場方式也很適合小資族、長期儲蓄族群。

以往想直接買美股，只能開立海外券商，雖喊出零手續費，不過交易軟體介面較為複雜，不利於投資新手，而且往往股款匯往國外券商帳戶，或者匯回國內，每次再被收800~1200元不等的高額電匯費。

複委託最大優勢，台灣券商受台灣的法律規範，監管也比較嚴格，保障投資者的權益，舉例來說，海外券商戶頭太久沒動會被州政府收走，如同靜止戶的概念，處理起來費時耗事；又如果投資人意外過世，平時沒有將海外資產向家人交代清楚，很可能就石沉大海，緃使家人知道這些投資，但在處理遺產流程複雜。

各家券商複委託常常推出不同優惠，交易手續費也越來越低，根據統計，國人2023年複委託交易金額達4.48兆元，年成長21.4％，改寫歷史新高，今年前7月已達4兆3423億元，逼近去年全年數字。

美股匯集全球市場資金，上市櫃個股繁多，國泰世華CUBE App證券專區還有美股人氣排行榜，可以看大家都買什麼，例如個股中科技未來包括微軟、輝達、蘋果，如果想買跟自己生活相關個股有好市多、星巴克、可口可樂、NIKE等，如果想買娛樂相關股有迪士尼、特斯拉、網飛等等，或者怕個股波動大，也可以選擇ETF，一次買進一籃子美股標的，包括QQQ、VT等，介面充實投資訊息，還能試算投資報酬。

對於想要踏入美股交易的新手來說，選擇一個友善便利的金融工具，可以迅速上手，挑選順暢穩健的系統，更能安心投資國際企業，享受投資的樂趣，累積資產提早退休準備。

本文係由國泰世華邀稿
證券服務係國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期投資服務由國泰綜合證券提供

關鍵字： 美股Cube App國泰世華

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