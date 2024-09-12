廠商調薪　今年前7月實質總薪資年增1.72%創4年最大

▲上班族。（圖／記者潘姿吟攝）

文／中央社

主計總處今天發布7月工業及服務業薪資統計，雖然物價上漲壓力仍在，但實質薪資揮別通膨陰霾，維持正成長。今年前7月實質經常性薪資及實質總薪資分別成長0.29%與1.72%，增幅都創下4年來最佳水準。

主計總處統計，今年1到7月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資為新台幣4萬6269元、年增2.6%，總薪資6萬3826元、年增4.06%；剔除物價因素後，實質經常性薪資及實質總薪資分別年增0.29%及1.72%。