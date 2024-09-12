賣台積電股票兩樣情！紡織廠宜進賺　同集團光明小賠

▲宜進集團、光明董事長詹正田。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

台積電（2330）今（12）日除息4元秒填息，老牌紡織廠宜進（1457）集團公告旗下2家公司累積處分台積電達350張，處分利益約691.5萬元；但同為宜進集團旗下的子公司光明（4420）則公告賣台積電100張、處分損失近30萬元。

宜進集團公告，自今年6／3至9／12期間，旗下宜進公司處分台積電150張、均價約948.65元；億東公司處分台積電200張、均價約930.91元，兩家公司交易總金額約3.28億元，處分利益為691.5萬元，處分目的為提高資金運用效益。

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另同樣是宜進集團旗下的子公司絲織廠光明（4420），半個月前才大手筆投資台積電，今也同步公告，自7／22至9／12期間，處分台積電100張、均價為931.46元，交易總金額為9314.6萬元，處分損失約29.69萬元，處分目的為理財投資。

事實上，光明自7／18至8／27期間，才買進台積電90張，每單位價格為940.78元，交易總金額為8467萬482元；以光明實收資本額4.04億元計算，該次取得台積電普通股股票已達實收資本額20％。

業界推估，雖然光明不到半個月就出脫台積電持股100張，帳面損失29.69萬元，但是台積電今每股除息4元，估計還是仍會有股息入袋，應該還是順利解套。