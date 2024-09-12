兆豐金、中租-KY雙雙證實　遭遇網路攻擊

▲兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
財政部官股「獲利王」兆豐金（2886）今（12）日晚間證實遭遇網路DDoS（分散式阻斷服務攻擊），不過兆豐銀行未受影響；而今早民營租賃業者中租-KY（5871）也證實11日官網遭遇DDos網路攻擊導致服務中斷，今日上午6點55分公告官網恢復正常運作。
除了兆豐金與中租-KY以外，今日證交所官網也出現異常，不過證交所向外表示，異常發生時間為收盤後，且為官方網頁出現大量查詢塞車並非交易系統異常，持續恢復中。
兆豐金指出，公司官網遇駭範圍包括：集團金控、證券、票券及投信公司網站遭受網路DDoS攻擊。
兆豐金指出，集團於遭受網路攻擊時，已於第一時間啟動相關防禦復原機制，目前網站皆已恢復正常運作。
至於可能損失或影響，兆豐金表示，經評估對各該公司日常營運尚無重大影響。集團相關資安防護機制，目前已足以因應此事件，後續將持續密切監控。
中租-KY也指出，偵測到官網遭受DDOS攻擊，導致官網服務中斷，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，並與資安技術專家協同處理，目前官網恢復正常運作，評估對公司運作無重大影響，公司已立即針對類似資安防護進行優化提升。
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